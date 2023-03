Oglasili se predstavnici EU u BiH o napadu na aktiviste u Banjaluci

O napad na aktiviste u Banjaluci oglasili su se i predstavnici EU u BiH.

"Najoštrije osuđujemo nasilje u Banjaluci. Riječi imaju posljedice. Kada su aktivisti civilnog društva i novinari redovno na meti verbalnih napada političara iz Republike Srpske, to stvara klimu u kojoj mogu uslijediti fizički napadi", objavljeno je sinoć na zvaničnom Twitter profilu Evropske unije u BiH.

Predstavnici EU u BiH su pozvali vlasti Republike Srpske da, kako navode, preduzmu neophodne korake da u potpunosti istraže sinoćnje nasilje, kao i da "preduzmu mjere za sprječavanje budućih incidenata".

"Navodi da policija prisutna na licu mjesta i da nije uspjela da spriječi napade zabrinjavaju, ako su tačne", navode iz Delegacije EU u BiH.

We strongly condemn this evening's violence in Banja Luka. Words have consequences. When civil society activists and journalists are regularly targets of verbal attack by RS politicians, it creates a climate where physical attacks can follow.