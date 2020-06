Ogorčeni na nadležne zbog loših puteva: Selo sa 300 zaboravljenih

OŠTRA LUKA - Mještani sela Kozica ogorčeni su jer su, kako tvrde, makadamski putevi, koji ih povezuju s opštinom Oštra Luka, kojoj pripadaju, te s Banjalukom, gdje često putuju, toliko propali da je njima gotovo nemoguće voziti.

Ka ovom selu, koje, kako kažu, broji oko 200 domaćinstava, odnosno više od 300 mještana, moguće je doći s dvije strane - prva je od Oštre Luke, kroz teritoriju opštine Sanski Most, a druga od Stričića na Manjači, preko Pavića i Hazića.

Oba puta koja ih povezuju sa svijetom, kako ističu mještani, toliko su oronula da se njima usuđuju voziti samo oni najhrabriji, uz rizik da oštete vozilo.

"Nadležni su nas zaboravili, ogorčeni smo. Put prema našem selu od Oštre Luke je užasan, a ništa bolji nije ni onaj koji vodi prema nama iz zaseoka Pavići, a koje se nalazi na Manjači. Do Pavića je asfalt, a dalje prema nama je makadam. U pitanju je oko 9,5 km makadama, od čega dva km teritorijalno pripadaju Banjaluci, a ostatak našoj opštini, Oštroj Luci. Nekidan je čovjek tim putem išao golfom 4 i probio karter", priča za "Nezavisne" mještanin Kozice.

On i njegove komšije bave se zemljoradnjom i stočarstvom. Imaju prirodna bogatstva, proizvode zdravu hranu i piju izvorsku vodu. Sve su to, poručuju, idealni uslovi za život. U lokalnoj osnovnoj školi ima i učenika. Mještani kažu da se zalažu za to da ovo selo, poput mnogih drugih, ne izumre, ali...

"Recimo, djeca iz naše osnovne škole ne mogu nigdje da odu jer nijedan autobus niti kombi im ne može prići kako bi ih vozio na bilo kakav izlet. Istovremeno, makadamskim, užasnim putem, vozimo mlijeko za Oštru Luku, gdje takođe obavljamo brojne obaveze, pošto nam je to opština", pričaju mještani.

Bave se oni pretežno poljoprivredom, a i drvima za ogrev sami se snabdijevaju, te rade brojne ostale poslove koji su sami po sebi opasni.

"Šta to znači? Ne daj bože, neko da se teško povrijedi, što se i dešavalo, vozilo Hitne jedva bi nam došlo, a i kad stigne, po takvom putu bilo bi prekasno. Ovo selo je brojne svoje sinove u proteklom ratu dalo za očuvanje Srpske, a sada su mještani zaboravljeni", kažu u Kozici.

Željko Tepić, mještanin, priča za "Nezavine" da bi trajno rješenje za njihove probleme bio asfaltni put prema Manjači, koji bi ih povezivao s Pavićima pa time i s Banjalukom.

"Taj put povremeno saniraju, ali to je tek privremeno rješenje, jer voda odnese nasuti materijal. Dodatno situaciju pogoršavaju kamioni koji tuda vuku šumu", priča Tepić.

I Radomir Đaković, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Kozica, smatra da su putevi koji vode ka ovom selu u jako lošem stanju.

"Put svakom znači mnogo. Naša oba puta su loša, s tim što je gori ovaj koji ide ka Pavićima, odnosno ka Banjaluci, gdje rade ljudi iz našeg sela, pa ovdje dolaze vikendom. Bitan nam je i ovaj put za Oštru Luku, jer je to naša opština", rekao je Đaković.

Da problema s putnom komunikacijom koja vodi u Kozicu zaista ima, priznaje i Dragan Stanar, načelnik opštine Oštra Luka.

Dodao je da će uskoro, u okviru redovnog održavanja, put koji vodi od Kozice ka Pavićima, odnosno Banjaluci, biti saniran.

"To će biti relativno brzo, možda u narednih dvadesetak dana", obećava Stanar.

Po njegovim riječima, od Kozice do FBiH put je asfaltiran, a onda nastupa dio koji vodi kroz FBiH i on je makadamski i povremeno se sanira.

Selvir Korlat, direktor Opštinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu Sanski Most, tvrdi da je put koji vodi kroz ovu lokalnu zajednicu saniran nedavno.

"Sad je u boljem stanju. Održava se redavno. To je makadam, pa problemi nastaju kad su obilne kiše", navodi Korlat.