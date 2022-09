Oko 5.000 zdravstvenih radnika u generalnom štrajku

TUZLA - Oko 5.000 zdravstvenih radnika sa područja Tuzlanskog kantona od danas je u generalnom štrajku, potvrdili su sindikati.

Pacijentima poručuju da će dobiti svoje usluge.

Već izvjesno vrijeme traje polusatni štrajk upozorenja uspolenih u svim zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu, a nakon neuspjelih pregovora sa Vladom Tuzlanskog kantoina, uslijedio je generalni štrajk. Sindikati od maja traže povećanje satnice sa 2,51 na 3 KM te su bili približili stavove sa pregovaračkim timom Vlade.

Međutim, kantonalna vlast je zatražila sudsku zabranu štrajka, a zdravstveni radnici su odlučili stupiti u generalni štrajk.

"Očekivali smo u srijedu da će Vlada TK dati vjetar u leđa svom pregovaračkom timu i da ćemo ponovo sjesti i dogvoriti se i da to konačno završimo. Umjesto toga, dobili smo zahtjev za zabranu štrajka, ali i zahtjev od premijera da zahtjeva od sindikata da sjedu za pregovarački sto. Javno upućujem poziv pregovaračkom timu Vlade TK da sa premijerom dođu na sastanak u sindikat", rekao je Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu TK.

Šta će generalni štrajk značiti za pacijente, pojasnila je Elvira Konjić, predsjednica Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK.

"Mi ćemo pružati pune usluge našim pacijentima i na taj način će pacijenti shvatiti i etiketirati one koji su krivi, a ne da svoj bijes usmjeravaju ka nama. Zašto? Mi ćemo u cijelosti da poštujemo Zakon o zdravstvenoj zaštiti. To neka se zapitaju oni koji to finansirjau šta to znači. Pozivat ćemo pacijente pa reći da imaju pravo na krvnu sliku, na sistematski pregled svakih šest mjeseci, da imaju pravo na puno stvari, pa, hajde, da to reliziramo", poručila je Konjić.

Podsjećamo, Vlada Tuzlanskog kantona je zatražila od menadžmenata zdravstvenih ustanova da zahtjevaju od nadležnog suda da svakoj ustanovi pojedinačno zabrani štrajk.