Okupljanje građana na Trgu Krajine: Još se traži istina o Davidovoj smrti

BANJALUKA - Mirno okupljanje građana „Pravda za Davida“ koji traže da se rasvijetle činjenice u vezi smrti Banjalučanina Davida Dragičevića nastavljeno je 131. dan zaredom na trgu Krajine u Banjaluci.

Nakon što su u Tužilaštvu saslušani roditelji ubijenog Davida Dragičevića, Davidov otac Davor je zatražio da svi koje je prozvao javno kažu, potpišu i potvrde sve ono što su tokom poslednja tri mjeseca pisali i govorili za porodicu Dragičević i za grupu „Pravda za Davida“, počevši od toga da su rušitelji Republike Srpske i strani plaćenici.

„I neka kažu da je Davor Dragičević rušitelj njihove Republike Srpske zato što traži da sazna ko mu je oteo, silovao, masakrirao i na kraju ubio dijete. Ne smijete, ne možete“, rekao je Dragičević.

Davor Dragičević rekao je da će čekati do ponedeljka da tužioci Dalibor Vrećo i Želimir Lepir uhapse one koji su odgovorni za Davidovo ubistvo, a ako se to ne desi, od ponedeljka će slučaj preuzeti novi međunarodni istražni tim.

(BN TV)