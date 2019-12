Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu od 6 do 11, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 8 do 13 stepeni Celzijusa.

Prognozirana temperatura za veće gradove BiH