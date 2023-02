Oprez, poledica u jutarnjim časovima

BANJALUKA - Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se odvija po suvom i mjestimično vlažnom kolovozu, a u jutarnjim časovima poledica je moguća na dionicama u višim planinskim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Učestali su i odroni, pa se tako na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj odvija usporeno, a postavljena je privremena saobraćajna signalizacija.

Saobraćaj se zbog odrona odvija otežano na magistralnom putu Brod na Drini-Šćepan Polje, gdje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen, te na putevima Foča-Goražde, u mjestu Filipovići, i Ukrina-Gornja Vijaka, gdje se saobraća jednom kolovoznom trakom.

Na putu Dobro Polje-Miljevina dolaziće do izmjene u režimu saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", na putu Prijedor-Kozarac radi izgradnje auto-puta Banjaluka-Prijedor, na putu Lapišnica-LJubogošta zbog radova u tunelu "Čeljigovići", u mjestu Gornji Podgradci zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice, u mjestu Sovjak zbog oštećenja mosta preko rijeke Jablanice.

Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja i na putevima Gradiška–Nova Topola–Klašnice, Klašnice 1-Nova Topola, Gradiška-Nova Topola, Čatrnja-Gradiška, na petljama Johovac i Rudanka.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

Na putu Stanić Rijeka-Granični prelaz Brod kretaće se vangabaritni teret, a vozači treba da voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 10 tona na mostu Kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putu Brodar-Rudo, a za putnička vozila ograničena brzina kretanja na 20 kilometara na sat, za teretna vozila preko 12,5 tona na putu Polje-Podnovlje, za vozila preko 30 tona na nadvožnjaku na putu Klašnice 2-Šargovac u mjestu Trn, a za vozila preko 16 tona na putu Brod na Drini-Šćepan Polje.

U Banjaluci od 8,00 do 17,00 časova dolaziće do obustave saobraćaja za sva vozila u Ulici kralja Alekasandra Prvog Karađorđevića, na mostu preko Široke rijeke u Rakovcu prema Motikama, zbog uklanjanja starog i izgradnje novog mosta, a biće izmijenjen režim saobraćaja u ovoj ulici na dijelu od garaža "Pavlović tursa" do raskrsnice sa Lijevčanskom ulicom.

Na putevima u FBiH saobraća se po suvom i mjestimično vlažnom kolovozu.

Na magistralnom putu Livno-Šuica učestali su izlasci divljih konja na kolovoz.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se na magistralnim putevima: Mostar-Stolac, kao i na skretanju za Orahovicu na području Konjica.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.