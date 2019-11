Oprez zbog mokrih kolovoza i magle

BANJALUKA - Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po vlažnim ili mokrim kolovozima, na pojedinim dionicama u kotlinama i duž riječnih tokova ima magle, a u usjecima i pored kamenih kosina učestali su odroni zemlje i kamenja na kolovoz, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Završen je policijski uviđaj i normalizovan saobraćaj na magistralnom putu Sarajevo-LJubogošta u mjestu Lapišnica.

Režim odvijanja saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu Karakaj dva-Drinjača zbog rekonstrukcije Mosta kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića u Zvorniku.

Izmijenjen je režim saobraćaja i postavljena privremena saobraćajna signalizacija na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanka zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila koja su angažovana na izgradnji auto-puta Koridor "Pet ce" kroz Republiku Srpsku, od petlje Johovac do petlje Rudanka.

Nastavljena je rekonstrukcija kolovoza na dionici magistralnog puta Drinjača-Milići-Vlasenica, zbog čega se saobraćaj odvija jednom trakom.

U toku je izgradnja kružne raskrsnice, na spoju magistralnih puteva Dragotinja-Prijedor-Kozarac, Kozarska Dubica-Prijedor i Ulice 29. novembra u Prijedoru, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Drinjača-Konjević Polje u toku je rekonstrukcija kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

U toku je deminiranje terena na radilištu "Klakari Donji osam, 13 i 14", u opštini Brod, zbog čega dolazi do privremenih obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, i to radnim danima od 8.00 do 15.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Zbog izgradnje mini-hidroelektrane na magistralnom putu Kotor Varoš-Obodnik izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

U toku je izgradnja MHE Krupac na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na dijelu regionalnih puteva Lukavica i Šibošnica odvijanje saobraćaja vrši se uz povremene prekide zbog sanacije kolovoza.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić.

Na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, saobraćaj se, zbog aktiviranog klizišta, odvija jednom trakom, naizmjenično.

Jednom trakom saobraća se i na lokalnom putu Svodna-Brezici, opština Novi Grad, zbog pokretanja klizišta.

U Banjaluci je u toku proširenje Ulice Momčila Popovića, na dijelu od broja pet do raskrsnice sa Karađorđevom ulicom, zbog čega je saobraćaj obustavljen svakim radnim danom i subotom od 8.30 do 17.00 časova.

U Federaciji BiH magla u jutarnjim časovima smanjuje vidljivost, posebno u kotlinama i uz riječne tokove.

Na snazi je obustava saobraćaja u tunelu "Karaula" na magistralnom putu Kladanj-Olovo, zbog sanacije. Saobraćaj je preusmjeren preko starog prevoja Karaula.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel "Vranduk", tokom dana saobraća se dvosmjerno od 5.00 do 21.00 čas. Od 21.00 čas do 00.30 vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 5.00 časova saobraćaj kroz tunel obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima u BiH čekanja nisu duža od 20 do 30 minuta.

Na graničnom prelazu Brčko-Gunja i dalje je obustavljen saobraćaj za teretna vozila i autobuse zbog bezbjednosnih razloga.

Vozači koji planiraju putovanje van granica Republike Srpske i BiH imaju mogućnost da provjere stanje saobraćaja na 11 graničnih prelaza - Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj.