Oprez zbog poledice i magle

BANJALUKA - Većina putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) je prohodna, poledice ima posebno u višim predjelima, kao i na prilazu mostovima i tunelima, a u kotlinama i uz riječne tokove smanjena je vidljivost zbog magle, ukazuju iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina učestali su odroni.

Zbog izgradnje međudržavnog mosta na rijeci Savi izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška, u zoni naselja Čatrnja i carinskog terminala.

Na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina, dionica Brčko-Donja Bukovica, saobraćaj se odvija jednom trakom, zbog sanacije kolovoza.

Zbog rekonstrukcije raskrsnice na spoju auto-puta Banjaluka-Doboj i magistralnog puta Johovac-Rudanka, izmjenjen je režim odvijanja saobraćaja na tom magistralnom putu.

U toku je izgradnja MHE Krupac na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac-Bogatići na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce danas će biti obustavljen saobraćaj od 11.00 do 16.00 časova, a vozila preusmjerena na putne pravce Kola-Stričići-Čađavica-Mrkonjić Grad i Crna Rijeka-Jajce-Mrkonjić Grad.

Na dijelu regionalnog puta Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika usporeno je odvijanje saobraćaja, naizmjenično jednom trakom, zbog aktiviranog klizišta.

Zbog radova na prevoju Lanište na putnom pravcu Ključ-Bosanski Petrovac biće povremenih obustava saobraćaja danas od 9.00 do 16.00 časova.

Polučasovne obustave saobraćaja uz petanestominutno propuštanje vozila, aktuelne su od 7.00 do 16.00 časova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka, gdje su u toku sanacioni radovi. Poslije 16.00 časova na ovoj lokaciji saobraćaj se odvija jednom trakom, naizmjenično.

U tunelu "Vranduk" na magistralnom putu Zenica-Nemila tokom dana saobraćaj se odvija dvosmjerno od 5.00 do 21.00 čas. Od 21.00 do 00.30 vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 5.00 časova saobraćaj kroz tunel obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih čekanja.

Saobraćaj za teretna vozila i autobuse obustavljen je na graničnom prelazu Brčko-Gunja, zbog bezbjednosnih razloga.