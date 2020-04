Oprez zbog poledice na putevima

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ na putevima u višim planinskim predjelima i preko prevoja kolovoz je klizav i ima poledice, koja je moguća i u nižim krajevima, naročito preko mostova, nadvožnjaka i na prilazima tunelima, ukazuju iz Auto-moto saveza Srpske.

Na graničnom prelazu Gradiška pojačana je frekvencija teretnih vozila u oba smjera, a na prelazu Karakaj na ulazu u BiH.

Zbog formiranja konvoja u zemljama okruženja stvaraju se duge kolone na graničnim prelazima na ulazu i na izlazu iz BiH.

Zbog situacije u vezi sa virusom korona, na teritoriji Republike Srpske zabranjeno je kretanje osobama starijim od 65 godina, a od 20.00 do 5.00 časova na snazi je potpuna zabrana kretanja.

I u FBiH je zabranjeno kretanje osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina, a potpuna zabrana kretanja na snazi je od 20.00 do 5.00 časova.

Ulazak u BiH nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su osobe sa boravkom u BiH, lica kojima je potrebno liječenje, te lica koje su u tranzitu kroz BiH bez zadržavanja.

Srbija je zatvorila sve granične prelaze prema BiH, izuzev prelaza Karakaj, Vardište i Rača koji ostaju otvoreni samo za robni saobraćaj.

Hrvatska i Crna Gora su zatvorile sve granične prelaze prema BiH. Ulazak u te zemlje dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.

Za teretna motorna vozila za tranzit preko Hrvatske u funkciji su granični prelazi Gradiška, Bijača i Šamac, a preko Crne Gore Klobuk.

Do 11. aprila kretaće se vangabaritni teret na relaciji Mel Banj Brdo-Bijeljina-Patkovača, pa je neophodna opreznija vožnja.

Na relaciji Mel Stanić Rijeka-Derventa-Kozarska Dubica do 18. aprila kretaće se vangabaritni teret.

U toku je izgradnja isključne trake u Zalužanima, na dionici magistralnog puta Klašnice dva -Šargovac, u desnoj kolovoznoj traci iz pravca Banjaluke, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog izgradnje raskrsnice na dionici magistralnog puta Gornja Vijaka jedan-Derventa i na regionalnog Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Režim saobraćanja izmijenjen je i zbog radova na magistralnom putu Drinjača-Vlasenica.

U toku je rekonstrukcija dionice magistralnog puta Čatrnja-Gradiška, zbog čega se saobraća naizmjenično, jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Banjaluka dva-Srpske Toplice, za vrijeme izgradnje mosta preko rijeke Vrbas izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog izgradnje međudržavnog mosta na rijeci Savi, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška, u zoni naselja Čatrnja i carinskog terminala.

U toku je izgradnja MHE Krupac na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac-Bogatići na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično, jednom trakom, uz semafore.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, u mjestu Klakar Donji, od 8.15 do 15.05 časova radnim danima aktuelne su povremene obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Pelagićevo-Gradačac, u mjestu Turić Prosjek, od 8.15 do 15.05 časova radnim danima, dolazi do povremenih obustava saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

U toku je sanacija klizišta na regionalnom putu Kotor Varoš-Kneževo, u mjestu Živinice, zbog čega radnim danima od 7.00 do 17.00 časova povremeno bude obustavljan saobraćaj u trajanju maksimalno pet minuta.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraćaj se odvija dvosmjerno od 5.00 do 21.00 čas. Od 21.00 do 00.30 vozila se propuštaju naizmjenično, a od 00.30 do 5.00 saobraćaj kroz tunel je obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod-Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.