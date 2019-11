Oprez zbog radova na putevima

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) jutros se vozi po suvim kolovozima, dok u Hercegovini i na jugozapadu pada kiša, a oprez se savjetuje zbog radova na putevima, učestalih odrona i magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Radovi su aktuelni na magistralnim putnim pravcima Bijeljina-Šepak u mjestu Patkovača, Modriča-Vukosavlje /Jakeš/-Podnovlje-Šešlije-Johovac-Rudanka-Doboj-Karuše (granica Srpske i FBiH), Johovac-Rudanka, Karakaj 2-Drinjača, Drinjača-Milići-Vlasenica, Kotor Varoš-Obodnik, u Prijedrodu zbog izgradnje kružnog toka, te Krupac-Bogatići na području opština Istočna Ilidža i Trnovo.

U Trnu je i dalje na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila preko nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe.

Zbog aktiviranih klizišta usporeno se saobraća na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka, Lopare (Mačkovac)-Čelić i Šekovići-Caparde, zatim na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica u mjestu Strike, te na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad.

U Federaciji BiH danas i sutra od 9.00 do 16.00 časova zbog radova će dolaziti do povremenih obustava saobraćaja preko prevoja Lanište na magistralnom putu Ključ-Bosanski Petrovac. Teretnim vozilima i autobusima preporučuje se da koriste alternativne pravce, a putnička i laka teretna vozila mogu da koriste alternativni put u sklopu gradilišta.

Polučasovne obustave saobraćaja uz petnaestominutno propuštanje vozila aktuelne su do 16.00 časova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka kod mjesta Zdaljevac, gdje se izvode sanacioni radovi. Poslije 16.00 časova na ovoj lokaciji saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 5.00 do 21.00 čas saobraćaj se odvija dvosmjerno, od 21.00 do pola časa poslije ponoći naizmjenično, a obustava je na snazi od pola časa poslije ponoći do 5.00 časova narednog jutra. Za vrijeme obustave vozila do sedam i po tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad sedam i po tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod-Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Radovi su aktuelni i na autoputu Sarajevo sjever-Lepenica, kao i na magistralnim putevima Srebrenik-Orašje u tunelu Ormanica, Doljani-Metković i Sarajevo-Trnovo u mjestu Krupac.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja. Iz bezbjednosnih razloga i dalje je obustavljen saobraćaj za teretna vozila i autobuse preko graničnog prelaza Brčko-Gunja.