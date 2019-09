Oprezno zbog magle u dolinama rijeka

BANJALUKA - Auto-moto savez Republike Srpske upozorio je jutros vozače na maglu koja smanjuje vidljivost na putevima u dolinama Save, Vrbasa, Drine i Lašve.

Magle ima i na putevima na području Mrkonjić Grada i Foče, a vozačima se savjetuje orez i zbog mogućih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke.

Vozi se po suvim i mjesimično vlažnim kolovozima, a do izmjena u režimu odvijanja saobraćaja dolazi na dionicama na kojima se izvode radovi.

Radovi se izvode na dionicama magistralnih puteva Drinjača-Milići-Vlasenica, Kotor Varoš-Obodnik, Krupac-Bogatići na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, Johovac-Rudanka, te na regionalnim putenim pravcima Lukavica-Pale i Šekovići-Caparde.

Na auto-putu Gradiška-Banja Luka radovi se izvode na lokalitetu Mahovljanske petlje, a u toku je i postavljanje naplatnih stanica "Aleksandrovac" i "Nova Topola".

Klizišta su usporila saobraćaj na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić u rejonu Čelića, te na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, dok je na lokalnom putu Svodna-Brezici /opština Novi Grad/ potpuno saobraćaj.

U Banjaluci će zbog "Evropske sedmice mobilnosti – Dan bez automobila" biti obustavljen saobraćaj u Ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Trga srpskih vladara do raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać, od večeras od 18.00 do ponedjeljka ujutro do 6.00 časova.

Obustave i izmjene u odvijanju saobraćaja na području grada su i u ulicama u kojima se izvode radovi.

Zbog radova na autoputu u FBiH saobraćaj je na dionici Sarajevo sjever-Lepenica na lokalitetima Ban Brdo i Treševine preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok se na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća dvosmjerno u dužini od tri kilometra.

Saobraćaj je zbog radova usporen kroz tunel Vranduk dva na magistralnom putu Zenica-Nemila, pa je moguće formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima od pola časa iza ponoći do 4.30 sati dolazi do obustave saobraćaja.

Na obilaznici kroz naselje Tetovo, regionalnim putevima Nemila-Tetovo-Zenica, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi sedam i po tona.

Sporije se zbog radova saobraća na dionicama magistralnih puteva Olovo-Kladanj-Stupari, Srebrenik-Orašje, Lanište-Ključ i Jajce-Jezero.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema dužih čekanja pri prelasku granice.