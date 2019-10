Oprezno zbog magle u riječnim dolinama

BANJALUKA - Saobraćaj se jutros na većini puteva odvija nesmetano, ali se vozačima savjetuje oprez zbog smanjene vidljivosti u dolinama Save, Drine, Vrbasa, Lašve i Spreče, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na području Banjaluke danas će zbog obilježavanja 50 godina od razornog zemljotresa od 9.00 do 13.30 časova biti obustavljen saobraćaj na dijelu Ulice Kralja Petra Prvog Karđorđevića, od raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića i Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać.

Izmjene saobraćaja aktuelne su na dionicama na kojima se izvode radovi, poput magistralnih puteva Drinjača-Milići-Vlasenica, na području Prijedora gdje je u toku izgradnja kružne raskrsnice, zatim Drinjača-Konjević Polje, Kotor Varoš-Obodnik, Krupac-Bogatići u opštinama Istočna Ilidža i Trnovo, te Johovac-Rudanka.

Radovi su aktuelni i na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na lokalitetu Mahovljanska petlja, a u toku je i postavljanje naplatnih stanica "Aleksandrovac" i "Nova Topola".

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, a teretna vozila tu ne saobraćaju.

Klizišta su usporila saobraćaj na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, kao i na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica u mjestu Strike, te na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad.

Na autoputu u FBiH u toku su radovi na silaznoj traci petlje Visoko, kao i na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever-Lepenica.

Zbog sanacije na magistralnom putu Kladanj-Olovo u tunelu Karaula saobraćaj je obustavljen i preusmjeren preko starog prevoja Karaula.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila još traje sanacija tunela Vranduk dva gdje zbog pojačanog saobraćaja povremeno dolazi do formiranja dužih kolona u oba smjera. U noćnim časovima od pola časa poslije ponoći do 4.30 časova narednog jutra na ovoj lokaciji dolazi do potpuno obustave saobraćaja. Na obilaznici kroz naselje Tetovo, regionalnim putem Nemila-Tetovo-Zenica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi sedam i po tona.

Sporije se zbog radova saobraća i na magistralnim putevima Sarajevo-Trnovo, Srebrenik-Orašje, Doljani-Metković i Lanište-Ključ.

Obustave saobraćaja zbog asfaltiranja aktuelne su na regionalnim putnim pravcima Risovac-Jablanica i Kulen Vakuf-Martin Brod, a alternativni pravac je Kulen Vakuf-Orašac-Dubovsko-Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar-Martin Brod.

Na graničnim prelazima zadržavanja jutros nema dužih zadržavanja.