Optužila asistenta za nepravdu, on tvrdi da je prepisivala

ISTOČNO SARAJEVO - Sofija Tovarović, bivša studentkinja druge godine matematike i fizike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u pismo koje je uputila medijima, ali i javnim statusom na Facebook profilu, ustvrdila je da se s ovog fakulteta ispisala i prebacila na drugi jer ju je, tvrdi, viši asistent Marko Ćitić bez osnova obarao na ispitu, dok Ćitić odgovara da je ovo neistina te da je ona na ispitu prepisivala i bavila se nedozvoljenim radnjama.

Iako se sve odigralo prošle godine, Tovarovićeva je, kako kaže, čekala da dobije ispisnicu s fakulteta, kako bi mogla navesti razloge.

"Ispisnicu sam dobila 2018, a nedavno sam se prebacila na PMF Univerziteta u Sarajevu i sada sam se odlučila da govorim o ovome", ističe Tovarovićeva.

Naglasila je da je od drugih studenata, umjesto podrške, samo naišla na savjet da bježi s tog fakulteta. Ona je iznijela svoje tvrdnje šta je bilo na ispitu.

"Na ispitu sam uradila sva tri zadatka. Sjedim u prvoj klupi, predajem rad prva i odlazim kući presrećna jer mi je to uslov za godinu, a učila sam i previše, nemoguće da padnem. Dolaze rezultati, mene nema na njima", kaže Tovarovićeva.

Dodaje da je nakon toga zatražila uvid u rad, što je, kako kaže, tek poslije više insistiranja uspjela. Nakon što je, kako ističe, pitala Ćitića šta je sporno u radu, on joj je odgovorio da su sva tri zadatka tačna, ali da nije prošla i da nikad neće, te je, navodi, optužio za prepisivanje.

"Nakon pregleda rada bilo je više nego jasno da studentkinja nije na pošten način položila ispit. Rješenja koja su ispisana su potpuno identična u riječ onima u skripti", kazao je Ćitić za "Nezavisne", dodajući da je uvid u rad Tovarovićeva dobila odmah, a ne nakon više insistiranja, kako ona tvrdi.

Prema njegovim riječima, on nikad nije prijetio Tovarovićevoj da neće položiti ispit, nego je, ističe, rekao da je prepisala i da joj neće priznati rad.

"Predmetni profesor iz geometrije je na njeno insistiranje pregledao rad i konstatovao da ga ne možemo priznati, na šta je ona priznala da je sve zadatke naučila napamet", navodi Ćitić za "Nezavisne".

Istakao je da joj je profesor dao skriptu da bira bilo koji od tih 300 zadataka da uradi u tom trenutku, na šta mu je ona rekla da ne zna nijedan.

"Ona je tada rekla da joj treba par dana da ponovi i da će doći kod mene da odgovara, ali se nikad nije pojavila na ispitu, nego se pojavio njen otac da se žali na mene Vladimiru Vladičiću, prodekanu za nastavu", kaže Ćitić.

Tovarovićeva je rekla da se na cjelokupnu situaciju požalila Vladičiću.

"Dobijam odgovor da sam položila pismeni dio ispita, to je aprilski rok, te da na usmeni mogu izaći do kraja školske godine, tačnije do oktobarskog ispitnog roka, uključujući i njega", ističe Tovarović.

Kada je, kako kaže, nakon povratka iz Amerike, lani u septembru izašla na usmeni ispit iz geometrije 1, rečeno joj je da na usmeni ispit mogu izaći samo osobe koje su pismeni ispit položile od julskog roka pa do tog dana.

"To je značilo da na usmeni ispit mogu izaći svi studenti osim mene i da su samo meni iz nepoznatog razloga poništeni zadaci", navodi Tovarovićeva te dodaje da ju je sve to ponukalo da se ispiše s ovog fakulteta.

Ćitić, tvrdi, da je i njemu i Vladičiću bilo više nego jasno da se radi o prepisivanju, ali za to nisu imali dovoljno dokaza, pa su rad priznali uz njegovu, ali ne i, naglašava, saglasnost predmetnog profesora.

Vladičić, prodekan za nastavu, koji je pregledao rad Tovarovićeve rekao je da je istina u ovom slučaju negdje između.

"Tu se radilo o predmetima iz geometrije, a teško je za zadatke iz geometrije dati adekvatnu ocjenu. Moguće je da se kolega Ćitić nije ponio u potpunosti profesionalno i da je napravio grešku, ali nije ni tačno to što Tovarovićeva tvrdi da su sva tri zadatka bila u potpunosti tačna", istakao je Vladičić.

Kako navodi, nakon toga je, kao prodekan za nastavu razgovarao s pomenutim asistentom te da je greška ispravljena, a Tovarovićeva je dobila bodove koje je zaslužila i rad je ocijenjen kako treba.

"Mislio sam da je time problem riješen, ali očigledno se tu sada navode neke riječi rekla-kazala, tu su možda u pitanju i neke antipatije, što sebi naravno ne bi smio da dozvoli predmetni nastavnik, ali mislim da je taj formalni razlog na koji se ona žalila - riješen", kaže Vladičić za "Nezavisne".

Naglasio je da Tovarovićevu nikako ne može okarakterisati kao lošeg studenta.

Draga Mastilović, dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, kazao je da do njega nikad nisu došle pritužbe na Marka Ćitića.