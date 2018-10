Organizatorima protesta u Bihaću 11.100 KM kazne

BIHAĆ - Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona zabranilo je održavanje protesta građana u Bihaću, a s obzirom da se određeni broj građana ipak okupio organizatorima su uručene kazne.

Podsjetimo, građani Bihaća od subote svako veče protestuju zbog sigurnosne situacije u Bihaću zbog povećanog broja migranata.

MUP USK uručio je i kazne organizatorima okupljanja, pa je tako Adnan Mekić iz biciklističkog kluba "Daj krug" dobio kaznu od 7.500 KM, dok je profesor Sej Ramić kažnjen sa 3.600 KM.

"Danas je uručeno rješenje o zabrani organizovanja skupa iz razloga što organizator nije imao potrebne dozvole. U subotu je skup bio najavljen za gradski trg, ali je pomjeren prema zgradi IOM-a. U nedjelju i ponedjeljak skup nije bio najavljen. S obzirom na sigurnosnu situaciju PU Bihać je uručila rješenje Seju Ramiću o zabrani organizovanja skupova", rekla je za "Radiosarajevo.ba" Snežana Galić, portparol MUP-a USK.

Ovu informaciju potvrdio je i Sej Ramić.

"Tačna je ta informacija. Gospodin Mekić je dobio 7.500 KM, a ja sam dobio kaznu u iznosu od 3.600 KM. Mi jesmo blokirali magistralni put i znam da smo prekršili zakon s tim. Međutim mi smo to blokirali zbog toga što smo željeli poručiti da ne trebamo biti jedini grad u BiH u kojem trebaju biti svi migranti. To je inercija građana koji su krenuli. Građani su željeli blokirati cestu i nisam ih želio napustiti. Mi snosimo zakonske sankcije, shvatam to i jesam za poštivanje zakona. Međutim migranti koji nemaju dokumente i slobodno se kreću po BiH, imaju veća prava od nas. Ukoliko nožem napadnu građane, samo im se oduzme nož i oni se puste. Kazne su drakonske", rekao je Ramić za pomenuti portal.

(Radiosarajevo.ba)