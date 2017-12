SARAJEVO-Na Bjelašnici večeras duva vjetar brzinom od 144 kilometra na čas, objavljeno je na sajtu Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Na Beaufortovoj skali ovaj vjetar prema svojoj jačini spada u orkan s obzirom na to da mu je brzina veća od 118 kilometara na čas.

Federalni hidrometeorološki zavod ranije je izdao upozorenje na olujne udare vjetra od 10. do 12. decembra. Najavljeno je da će udari vjetra biti brzine od 60 do 80, a lokalno do 90 kilometara na čas.