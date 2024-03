Osam osoba s Daunovim sindromom potpisuje ugovore o radu

BANJALUKA - Osam osoba sa Daunovim sindromom potpisaće u srijedu, 21. marta, ugovore o radu sa Olimpijskim centrom "Jahorina", što će biti njihovo prvo stvarno integrisanje u društvo, potvrdio je za "Nezavisne novine" Zoran Jelić, direktor Daun sindrom centra Banjaluka.

Kako je naglasio, 21. marta, koji je Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom, svi govore o njima, ali sve ostale dane u godini ove osobe ponovo postaju društveno nevidljive, što Daun sindrom centar Banjaluka želi da promijeni.

"U sklopu programa socijalne rehabilitacije već nekoliko dana smo na Jahorini, ostajemo do 24. marta, a na Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom kruna ovog programa biće potpisivanje prvih stvarnih ugovora o zapošljavanju osam osoba sa Daunovim sindromom, koji će samostalno živjeti i raditi u Olimpijskom centru 'Jahorina'. Ono što je važno naglasiti je da ovim želimo stimulisati sve ostale roditelje da ne povećavaju invalidnost osoba sa Daunovim sindromom više od onoga što jeste", kaže Jelić.

Ističe da želi da skrene pažnju roditeljima osoba sa Daunovim sindromom da upravo oni mogu svojoj djeci biti najveća prepreka.

"U početku zato što žele da ih zaštite, a kasnije ih prezaštite i oni postaju društveno nevidljivi. Zahvaljujući Olimpijskom centru "Jahorina", osobe sa Daunovim sindromom će živjeti i raditi na Jahorini i to je istorijski događaj koji će biti krunisan dodjelom ugovora, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dodijeliće prve i istorijske ugovore", rekao je Jelić i napomenuo da je program socijalne rehabilitacije u četiri nivoa pokrenut 2016. godine na Jahorini, upravo pod pokroviteljstvom Milorada Dodika, koji je i tada bio predsjednik Srpske.

"Upravo će on podijeliti ugovore koji će promijeniti budućnost osoba sa Daunovim sindromom. Želim da naglasim da će se od 21. marta 2024. godine gledati sličnost osoba sa Daunovim sindromom sa nama, a ne, kao do sada, različitost. Više se neće pričati o tome šta osobe sa Daunovim sindromom ne mogu, nego će se pričati šta one mogu", objašnjava Jelić.

Prema njegovim riječima, ovo je prvi put u zemljama u regionu da osobe sa Daunovim sindromom postaju zaposleni ljudi, ravnopravni članovi društva koji će primati platu.

"Osobe sa Daunovim sindromom mogu se podijeliti na dvije grupe: prva grupa koja je imala šansu i druga koja je nije imala. Dajemo im šansu i vidjećemo da ti ljudi zaista imaju pravo da budu ravnopravni članovi društva. Uspjeli smo da izbacimo nakupljeni dugogodišnji strah iz osoba sa Daunovim sindromom, jer oni, kao i njihove porodice, obole od najsloženije svjetske bolesti, a to je osjećaj odbačenosti", objašnjava Jelić.

Ističe da je Jahorina kraljica planina, a da sada postaje i kraljica inkluzije jer će imati osam osoba sa Daunovim sindromom koje će živjeti i raditi samostalno.

"Velika podrška nam je bila kompletna Vlada Republike Srpske, a najveća zasluga ide direktoru Olimpijskog centra 'Jahorina' Dejanu Ljevnaiću i ambasadoru osoba sa Daunovim sindromom Vladi Đajiću", kaže Jelić.

Napominje da će od jeseni biti pokrenuta i rehabilitacija roditelja osoba sa Daunovim sindromom.

"Jako je važno i da se njima vrate samopouzdanje i stabilnost", zaključio je Jelić.

