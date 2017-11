Osigurani građani Stanara od Nove godine kod ljekara mogu besplatno

STANARI - Odbornici Skupštine opštine Stanari usvojili su Odluku o troškovima participacije za osigurana lica registrovana u JZU Dom zdravlja Stanari, kojom je predviđeno da te troškove snosi lokalna zajednica, pa će se tako kod doktora ići bukvalno besplatno.

Lokalna zajednica će participaciju za svoje građane plaćati od 1. januara sljedeće godine, a zdravstvenu zaštitu će tri tima porodične medicine i jedan tim stomatologije pružati u novom objektu Doma zdravlja.

"Zasad u Nacrtu budžeta je projekcijom predviđeno oko 20.000 KM. S obzirom na to da nacrt ide u javnu raspravu, tačne podatke koliko je to na mjesečnom ili godišnjem nivou ćemo dobiti od JZU Dom zdravlja", izjavio je Ostoja Stevanović, predsjednik Skupštine opštine Stanari.

Mnogi građani su pozdravili ovakvu odluku, navodeći da će sigurno biti više pregleda.

"Neko će sada reći marka-dvije, nije to nešto. Nekome ko nema i to je značajno. Želimo da omogućimo stanovnicima opštine, da ih i na taj način motivišemo, da odu doktoru i ostvare zdravstvenu zaštitu", kazao je dr Aleksandar Panić, direktor stanarskog Doma zdravlja.

On je istakao da je radeći godinama u dobojskoj bolnici primijetio, a na to su mu, kaže, skrenule pažnju i kolege, da do velikog broja komplikacija kod kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa dolazi jer pacijenti na vrijeme ne potraže pomoć ljekara, a jedan od razloga je što im to predstavlja trošak.

"Imate područja u ovoj opštini koja su udaljena i 15 kilometara od Doma zdravlja, i očito da je to dovelo, s obzirom na veliki broj starijeg stanovništva, do toga da ljudi i koji su bolesni ne mogu doći do doktora. E, zbog toga smo riješili da na svaki način nastojimo privući i olakšati tim pacijentima pristup doktoru", kaže dr Panić.

On je dodao da na Balkanu pacijenti od ljekara čuju dva pitanja: "Zašto si došao?" i "Gdje si bio do sada?"

"Opština želi da pomogne i da svaki stanovnik osjeti benefit budžeta po pitanju socijalne, zdravstvene zaštite", navodi Ostoja Stevanović, prvi stanarski parlamentarac.

Kada je u pitanju novi objekat, građevinski radovi su završeni.

"Sada nam dolazi oprema, jedan dio je došao. Što se tiče kadrova, i to ćemo riješiti do Nove godine", poručio je dr Panić.