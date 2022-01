Osim pasoša, na ledu i lične i vozačke

BANJALUKA - Iako je tender za nabavku pasoških knjižica težak više od 37 miliona KM raspisan još u aprilu prošle godine, on još nije okončan, zbog čega se već poslije marta može očekivati nestašica pasoških knjižica, a izvjesno je da će se isti problemi pojaviti i kada je riječ o ličnim kartama i vozačkim dozvolama s obzirom na to da desetogodišnji ugovor za ove dokumente ističe u ovoj godini.

"Ugovor o pasoškim knjižicama sa 'Milbauerom' ističe u martu ove godine, ali nova nabavka još nije okončana zbog žalbi i vrlo je vjerovatno da će doći do problema jer je moguće da dođe do nestašice pasoških knjižica. Sa vozačkim dozvolama i ličnim kartama situacija je još složenija jer desetogodišnji ugovor za izradu ličnih karata i vozačkih dozvola vrijedan više od 100 miliona KM ističe ove godine", ispričao je izvor "Nezavisnih novina", dodajući da kod ličnih karata i vozačkih dozvola stvari komplikuje to što se pored roka od 10 godina tadašnja vlast u BiH takođe ugovorom obavezala da će povući određen broj tih obrazaca.

Isti izvor navodi da nije isključena mogućnost da se ugovor sa "Milbauerom" kada je riječ o ličnim kartama i vozačkim dozvolama produži na još nekoliko godina jer i pored toga što je istekao rok od deset godina nije ispunjena kvota o povlačenju broja obrazaca za lične karte i vozačke dozvole.

"U ovom trenutku niko ne zna kako će to izgledati i da li će se ugovor samo produžiti ili će se raspisivati novi tender kada je riječ o ličnim kartama i vozačkim dozvolama", navodi isti izvor, dodajući da su izvjesni i problemi s izdavanjem ličnih karata i vozačkih dozvola.

Podsjećanja radi, još 2012. godine Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) je sa tada tek osnovanom kompanijom "Milbauer" iz Banjaluke potpisala ugovor vrijedan 104 miliona KM, koji se odnosi na izradu ličnih karata i vozačkih dozvola, a nedugo nakon toga Tužilaštvo BiH otvorilo je i istragu, ali ju je nakon pet godina obustavilo.

Kada je riječ o pasošima, i ovaj posao još 2017. godine dodijeljen je "Milbaueru", a IDDEEA je u aprilu prošle godine pokrenula novu javnu nabavku za ovaj posao. Tenderom koji je raspisan IDDEEA je za 1,6 miliona pasoških knjižica spremna da plati 37,6 miliona KM. Ovom nabavkom IDDEEA je za ovu godinu tražila 255.000 knjižica, dok je za 2023. godinu potrebno 345.000 pasoša, a godinu kasnije 465.000, dok u 2025. godini prema procjeni IDDEEA biće potrebno 535.000 pasoša.

Osim "Milbauera", na taj tender prijavile su se i kompanije "Sirius" iz Banjaluke i "Thales DIS France", koje su se žalile na tenderske uslove tvrdeći da je IDDEEA napravila brojne propuste te da su pogodovali aktuelnom dobavljaču pasoša.

Odlučujući po toj žalbi, Kancelarija za razmatranje žalbi BiH utvrdila je da je IDDEEA pogodovala firmi "Milbauer", zbog čega su, između ostalog, poništili taj tender, a nedugo nakon toga IDDEEA je raspisala novi tender na čije uslove su ponovo izjavljene žalbe o kojima se još odlučuje.

Juče smo pokušali u IDDEEA dobiti i odgovore na pitanje dokle se stiglo sa nabavkom pasoških knjižica i da li prijeti opasnost da dođe do nestašice, međutim na postavljena pitanja nismo dobili odgovore do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina".