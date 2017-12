Osmo donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima": Pomoć za put do zdravlja oboljele djece

BANJALUKA - Osmo donatorsko veče u okviru akcije "S ljubavlju hrabrim srcima", koje će se održati u srijedu, 27. decembra, u Banjaluci za prikupljanje sredstava za Fond solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu, ponovo će pomoći oboljelim mališanima i njihovim roditeljima.

"Dosadašnje donatorske večeri, organizovane pod pokroviteljstvom Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, pokazale su koliko je naše društvo solidarno i humano. Na to ukazuje i podatak da je iz godine u godinu raslo povjerenje građana, institucija i društva uopšte da novac koji se prikuplja odlazi u prave ruke i rješava brojna pitanja za djecu koja boluju od različitih bolesti i stanja", navodi Jasminka Vučković, v.d. direktora Fonda solidarnosti.

Vjeruje da će donatorsko veče biti potvrda da živimo u društvu u kojem razumijemo probleme drugih i želimo da im pomognemo da ih riješe.

Iz Kabineta predsjednika RS podsjećaju da se donatorsko veče održava od 2010. godine, te da je zahvaljujući humanitarnoj akciji "S ljubavlju hrabrim srcima" pomoć dobilo ukupno 1.841 dijete sa raznim oboljenjima i poteškoćama u razvoju.

"Donatorsko veče nismo posmatrali kao sistemsko rješenje, niti ono to jeste. Ali jeste bio put do njega. A to je konačno osnivanje Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu, koji će u narednom periodu, nadamo se, zaživjeti i na taj način eliminisati dosadašnju potrebu za organizovanjem raznih humanitarnih akcija i otvaranjem humanitarnih brojeva telefona", poručili su iz Kabineta predsjednika RS.

Koliki značaj ima samo donatorsko veče vrlo dobro zna Dijana Berić iz Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra", jer zahvaljujući prikupljenim sredstvima prošle godine je izgrađena roditeljska kuća u Banjaluci.

"Na sistematski način i pod pokroviteljstvom predsjednika RS se jedino i moglo organizovati donatorsko veče na kom bi se prikupila tolika sredstva, što mi sami kao pojedinci ili udruženja ne bismo uspjeli", rekla je Berićeva, dodajući da će sredstva prikupljena pomoću ovogodišnje donatorske večeri ići u prave ruke jer će napokon doprinijeti rješenju finansijskog problema liječenja djece u inostranstvu.

Olivera Ratković, predsjednica banjalučkog udruženja građana Centar za edukaciju "Tvoja riječ", vjeruje da će ovaj humanitarni događaj obezbijediti sigurnost roditeljima oboljele djece i samoj djeci, jer nudi sistemsko rješenje za njihove probleme.

Tokom donatorske večeri biće i svojevrsni muzički spektakl jer će na Trgu Republike nastupiti brojne regionalne zvijezde.