Osnivač "Snaska" Fredrik Ost za "Nezavisne": Stremimo da cijeli svijet obojimo u roze

"Snask" je internacionalno poznata kreativna agencija koja se bavi brendiranjem, dizajnom i filmom. Drugu godinu zaredom našli su se na top 50 listi globalnih kompanija za koje bi kreativci "ubili" da rade i u društvu su kompanija kao što su "Tesla", NASA, "SpaceX", "Apple", "Google" i mnoge druge.

Za "Nezavisne" o dizajnu, humoru i o tome koliko je bitno biti jedinstven i imati svoj lični stil govorio je Fredrik Ost, kreativni direktor i osnivač "Snaska", koji će sutra sa svojim kolegom Erikom Kokumom učestvovati na trećem "Play Media Day" u Banjaluci.

Ost je istakao kako mu je ovo prva posjeta Banjaluci, ali se pohvalio da su već tri puta bili u Srbiji kao predavači o DJ-ingu, a organizovali su i umjetničku izložbu. Takođe, posjetili su i Crnu Goru, gdje su uživali u predivnom odmoru, a Hrvatska im je bila domaćin dva puta - jednom ih je ugostila kao predavače, a jednom su je obišli radi uživanja.

NN: Vašim riječima, čime se vi bavite?

OST: Zavisi od situacije. Mi smo kompanija za brendiranje, dizajn i film. Ali, takođe smo i kompanija koja je pokretač zabave i igre. Smatramo da je igra ključni dio kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu, a ljudi koji smatraju da je igranje djetinjasto su zapravo nezreli. Igranje odraslih je nešto što viđamo svakodnevno. Ljudi izgovaraju stvari samo da izgledaju bitno ili da izgledaju kao da znaju sve što se dešava, ali iskreno samo sjede nadajući se da ih niko neće ništa upitati, jer ni u šta nisu 100 odsto sigurni, pa čak ni u izbor svog partnera. A, igranje odraslih je najdjetinjastija stvar koju možete da uradite, tako da, ukratko, odgovor na vaše pitanje bi bio - mi se igramo. Ali u isto vrijeme rezultat naše igre je vizuelni identitet, dizajn, strategija brendiranja i filma za sve klijente, od onih maloprodajnih brendova, malih galerija kao i investicionih banaka.

NN: Šta označava vaše ime "Snask"?

OST: To je stara švedska riječ koja Šveđanima zvuči malo gadljivo, a označava bombone, prljavštinu i tračeve - sve u jednoj riječi. Sjajno, huh? No, jedno obrazloženje našeg imena jeste da smo kroz život prošli kroz tri faze. Sve do 12. godine ćete uraditi sve za bombone. Od 12. do 70. godine ćete raditi sve grozne i prljave stvari, a nakon toga je sve u tračevima i onom šta su vaši unuci uradili ili nisu uradili. Tako da - "Snask" znači život.

NN: Koja je najbitnija lekcija koju ste naučili tokom perioda u kojem vodite "Snask"?

OST: Vau, pa najbitnija je da pravimo greške i učimo iz njih. To je naša metoda kreiranja naše metode, naš način da radimo određene stvari. Umjesto da radimo ono što su prastari bijelci odlučili da treba nekoliko decenija prije nego što je internet bio izmišljen, mi smo odlučili učiti tako što pravimo greške i onda tražimo način da ih riješimo i ispravimo. Na ovaj način smo kreirali kompaniju čije su vrijednosti, metode i djelovanje zasnovani na našem ličnom mišljenju i iskustvu, a ne na nekim konzerviranim i prašnjavim teorijama.

Druga lekcija je da koristimo internet kao izvor povezivanja. Naš cijeli svijet je izgrađen na konzervativnim vrijednostima, vezama i vezicama, gdje uglavnom stara konzervativna elita sjedi na svojim sofama, pije viski i tako se dobijaju novi poslovi, novi ugovori, nove nagrade, novi klijenti...

Ako želite da igrate njihovu igru krećete iz prljavštine, od najniže stepenice merdevina i lagano se penjete, prilikom čega treba da se ulizujete onima gore, a da gurate nogom one ispod sebe, jer to je način da napredujete. Mi kažemo - j**** to. Idite svojim putem i stvarajte veze preko interneta. Tu je pregršt foruma na kojima su dizajneri cijenjeni zbog njihovog rada. Ne pola. Ne entitetske pripadnosti. Ne godina. Ne izgleda. Ne seksualnosti. Ne nacionalnosti.

NN: Zašto je roza vaša boja?

OST: Prije svega, tu boju obožavamo. Ali i to je boja koja uznemiruje naše najveće neprijatelje, konzervativce. Oni smatraju da je to grozna boja. No, to nema logike. Roza boja je bila glavna boja u prošlosti, kada je crvena označavala krv, kraljevstvo i prestiž. Sada ljudi vjeruju da je to ženska boja, a da je plava muška. Kako je to logično? Mi smatramo da su muškarci koji nose roze mnogo muževniji od onih koji nose plavo. Isto je s plakanjem, muškarci koji plaču su bolji ljudi od onih koji ne plaču. Ovo je postao gender odgovor, ali roza je toliko kontroverzna nekim ljudima. No, sve u svemu to je divna boja i mi stremimo ka tome da cijeli svijet obojimo u roze.

NN: Da li je ovo čime se bavite vaš posao iz snova?

OST: Da, definitivno, iz prostog razloga što smo se izgradili kroz ovaj posao. Odlučili smo šta želimo da radimo i kako to želimo. Mi kreiramo ono što izgovaramo i što mislimo i ovim putem biramo šta da kažemo i na koji način. Ako želimo da radimo dizajn za odjeću - mi to radimo. Ako želimo da napravimo naše pivo - mi to odradimo. A, ako radimo nešto što postane dosadno, mi prestanemo to raditi.

NN: Kakav je vaš savjet mladim dizajnerima i studentima?

OST: Za studente je zaista bitno da rade zeznute projekte, jer je to jedino mjesto gdje će imati prilike da ih rade. Ali, opet, nemojte raditi neke projekte, tipa novi identitet običnih restorana, već je daleko bolje da stvorite nešto što možda nužno i ne postoji. Primjera radi, stvorite identitet nagrade za najvećeg kretena na Zemlji. Ili, zašto ne uraditi kampanju za više empatije na ovom svijetu? Za mlade studente su najbitniji projekti koji će biti njihovi samoinicijativni. Kreirajte sopstvenu izložbu, napravite lažni identitet za bilo šta, primjera radi, počnite da radite kao DJ u nekom noćnom klubu i sebi stvorite identitet i postere. I na kraju, ali svakako ne naposljetku, zaboravite konzervativni svijet. Ne igrajte po njihovim pravilima.

Stvorite svoj svijet tako što ćete naučiti da sami sebe postavite na tržište i ispromovišete se na tržištu. To će biti daleko vrednije, daleko više će se cijeniti, jer tu je budućnost. Budućnost nije u nekoj kompaniji, koja, eto, samo želi da bude prisutna na društvenim mrežama. Jer, ko god tako razmišlja, kaska za ostatkom, a vi ne biste svoje talente da trošite na to.

NN: Humor je svuda na vašem sajtu i u vašem poslu. Da li ste ikad sreli klijenta koji nema sluha za vas?

OST: Naravno, takvi ljudi su posvuda. Ali svako ima dozu humora negdje unutar sebe, samo je potrebno da se sjetite da su klijenti takođe ljudi i da možete da izvučete njihov humor iz njih. To i nije toliko teško. U trenutku kada to uspijete možete početi da se igrate zajedno i dopustite vašim umovima da lutaju. Neki vjeruju da biti profesionalan znači biti dosadan i ukočen, dok je istina drugačija, a to je da ljudi zapravo vole šampanjac i smijeh. Tako da, dajte vašim klijentima čašu šampanjca i pozovite ih da se smiju s vama, to će biti mnogo profesionalnije. Ako pratite stare konzervativne metode sve je isto, samo zamijenite šampanjac viskijem i zatvorite vrata svima osim starim, ozbiljnim ljudima koji kupuju gospodske fotelje i cigarete.

NN: Šta mislite o konferencijama širom svijeta poput "Play Media Day"?

OST: Prvo, to je idealan način da se vidi svijet. Drugo, to je način da širite svoju poruku. Ipak, najveća radost je što na konferencijama upoznajete sve te kreativne ljude iz čitavog svijeta. Ubrzo shvatite da su zapravo svi ljudi toliko talentovani i toliko kreativni, samo što neki od njih ne vjeruju da jesu. Naše društvo polako guši našu kreativnost učeći nas da odrastemo, ali mi vjerujemo da su svi rođeni kreativni i samo morate da gajite tu svoju kreativnost, zalivate je inspiracijom i ona će samo nastaviti da raste.

NN: Gdje pronalazite inspiraciju?

OST: Pronalazimo je u svakodnevnom životu. Gledajući filmove, slušajući muziku, idući na koncerte, čitajući knjige, bivajući u koraku s politikom i novostima, gledajući fudbal, družeći se s prijateljima i provodeći vrijeme s voljenima. Imajući bogat život sa svojom porodicom, partnerima, prijateljima uz konzumiranje i doprinos pop kulturi, političkim vrijednostima i cijelom svijetu oko nas. Odatle dolazi inspiracija.