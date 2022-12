Osnovac ne ide u školu nakon maltretiranja

ČELINAC - Učenik šestog razreda Osnovne škole "Miloš Dujić" Čelinac već danima ne dolazi na nastavu nakon što je prošle sedmice maltretiran, odnosno bio žrtva vršnjačkog nasilja od strane nekoliko drugara iz razreda.

Potvrdio je to za "Nezavisne novine" školski direktor Siniša Begović, koji tvrdi da osnovac nije bio žrtva fizičkog, nego psihičkog nasilja, te da je sve prijavljeno i Centru za socijalni rad i policiji.

"U pitanju je klasično vršnjačko nasilje izvršeno nad tim dječakom. Za to smo saznali u četvrtak. Kada je dijete samo iskazalo potrebu da to kaže saznali smo za aktere te preduzeli sve mjere. Otvoren je Protokol o nasilju, obaviještena policija, kao i Centar za socijalni rad", rekao je Begović.

Kako je dodao, postupaće se po uputstvima Centra za socijalni rad, s ciljem da se djetetu pomogne. Dječak je sve, kako navodi, ispričao kada je došao kući.

"Bitno je da je ustanova preduzela sve kako treba. Vidjećemo i prijedlog Centra za socijalni rad, u smislu šta dalje, šta i s tom djecom koja su ga uznemiravala", naveo je Begović za "Nezavisne novine".

Najvažnije je, dodaje on, da se dječaku pomogne te da se pobrinu da se ovo više nikom ne dogodi.

Međutim, po svemu sudeći, sve ovo se dešava duže vrijeme, ali nije poznato od kada.

"On je nama kasnije rekao da imaju tri dječaka koja su ga konstantno 'dirala'. Koliko je to trajalo, da li 20 dana, mjesec ili duže - to ne znamo. To će on tek reći. Nije to ni ocu rekao. Dječak nema povrede, a da li je bilo fizičkog kontakta - to ćemo da vidimo", naveo je Begović.

Pojedini naši izvori iz Čelinca, međutim, tvrde da su navodno dječaci udarali ovom osnovcu duže vrijeme takozvane čvoke i slično.

Prema riječima Begovića, dječak u dogovoru sa pedagoškom službom ne ide u školu, s tim što ima dobre ocjene pa mu se one mogu i zaključiti.

"Naravno, postupaće se i prema ostaloj djeci jer su ispoljavala nasilje", kaže Begović, koji dodaje da u narednom periodu slijede razgovori kako bi se prikupile sve ostale informacije o ovom slučaju.

Danijela Krminac, direktorica Centra za socijalni rad Čelinac, potvrđuje da im je slučaj vršnjačkog nasilja prijavljen.

"Vodi se postupak po Protokolu o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja, oni imaju svoje procedure u smislu kad i kako se uključuje koja institucija. Uključeni smo, a više informacija vam sada ne mogu dati, ali naravno da ćemo sve dovesti do kraja. To je sigurno", rekla je ona za "Nezavisne novine".

Iz Policijske uprave Banjaluka potvrdili su nam da je Policijskoj stanici Čelinac od strane škole 12. decembra prijavljen slučaj vršnjačkog nasilja.

"Policijski službenici su preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti te o svim saznanjima obavijestili Centar za socijalni rad opštine Čelinac, te i dalje postupaju po navedenoj prijavi u koordinaciji sa nadležnim organima, u skladu sa Protokolom o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srpske", rekli su za "Nezavisne novine" iz Policijske uprave Banjaluka.