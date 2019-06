Osnovana besplatna škola sporta "Sunce"

BANJALUKA - U Domu omladine je večeras osnovana Škola sporta za lica sa poteškoćama u razvoju "Sunce" koja će biti besplatna za sve koji su zainteresovani.

Grupa mladih, veoma motivisanih sportskih radnika istakla je da im je cilj da sport postane dostupan svim licima sa poteškoćama u razvoju, a da kvalitet aktivnosti bude na visokom nivou i prilagođen svakom sportisti ponaosob.

Ana Ilijašević, trener i sekretar škole sporta rekla je da im je ideja za osnivanje bila to što su željeli da i djeca sa poteškoćama u razvoju imaju kontinuirani trening a ne samo od projekta do projekta, kao što je do sad bio slučaj.

"Imaćemo dva, tri treninga sedmično, radićemo sa tri trenera, počinjemo sa atletikom pa ćemo proširiti i na ostale sportove", kazala je Ilijaševićeva.

Prema njenim riječima, najveći cilj je da spreme svoje članove za Specijalnu olimpijadu u Berlinu koja se održava 2023. godine.

"Plan je da škola za sve članove bude besplatna a da se finansiramo iz drugih izvora, tražićemo pomoć grada, ali i kroz projekte EU, i da pokrenemo Crowdfunding kampanju, da ljudi doniraju preko interneta", dodala je Ilijaševićeva.

Pored ciljeva, predstavljen je četvorogodišnji plan i program škole.