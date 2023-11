Osnovci donijeli duh prošlih vremena (FOTO)

DOBOJ - Duh prošlih vremena nakratko se uselio u hodnike dobojske Osnovne škole "Dositej Obradović", u kojima su bili izloženi predmeti koje su učenici i nastavnici posudili od svojih prabaka, baka, majki.

"Za našu izložbu donijela džezvu moje nane, ona mi je posudila jer njoj ona jako znači. Čuva je kao uspomenu jer je to bila džezva njene mame. Nana ima još džezvi i od nje sam vidjela kako se prije pravila kafa. Stavi se u džezvu kafa, doda se vrela voda i valjda je to to (smijeh), treba da bude malo pjene. Danas se tako ne pravi, većinom se prave nes-kafe", ispričala je Farah Devedžić, učenica petog razreda.

"Ja sam donijela heklani stolnjak koji je moja baka napravila tokom rata. Pričala mi je kako ga je pravila kada nije bilo struje, da joj je to bila jedina zanimacija. Zajedno sa našim nastavnicima smo, pored stolnjaka, izložili mnoge druge stvari, kao što su stari telefoni, satovi, fenjeri, kutlače... U našoj školi postoji jedan kutak gdje su izložene stare stvari. Naletjela sam na jednu i zapitala se šta je, a to je u stvari bila pegla. To mi uopšte nije ličilo na peglu koju danas poznajemo", iskrena je Sara Ilić, učenica osmog razreda.

Osim stare pegle, i drugi eksponati su privlačili pažnju đaka kojima moderne tehnologije kroje drugačije djetinjstvo.

"Na primjer, imamo ovaj šiš za prženje kafe koji se nekada koristio, zatim imamo telefone koji su poznati mojoj generaciji, a ova djeca baš i nemaju toliko susreta s njima, nošnje koje uglavnom srećemo samo na nekim priredbama", navodi Maja Lukač, nastavnica istorije, koja vodi Etnografsku sekciju u školi.

Na pitanje da li ima nešto izloženo što je ranije viđala u domu svoje bake i djeda, a što je prepoznala na štandovima, Tamara Ristić, učenica osmog razreda, odgovara:

"Svakako, to su fenjeri, heklani i vezeni stolnjaci, drvene kašike, stari satovi, mlinovi za kafu itd. Ima mnogo stvari koje prije nisam vidjela, na primjer ove tikve za vodu, pržanj. I mnogo mi je zanimljivo ovako nešto gledati što do sada nisam vidjela", iskrena je Tamara.

U prošlost se vratila i Sanja Ilić, direktorka "Dositeja", koji se smatra jednom od najbrojnijih multietničkih škola u BiH.

"Svega se vrlo rado i dobro sjećam, baš su mlađe kolege donosile fotografije da me pitaju šta je to, bio je to pržanj za kafu, nisu imali priliku da se susretnu s tim. Mnogo toga se danas ne koristi, recimo ove stvari za tkanje, stari telefoni koji su već odavno izvan upotrebe, vidjela sam ovu peglu na žar, to se odavno već ne koristi, tako da ima mnogo predmeta", primijetila je Ilićeva.

