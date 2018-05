Osnovci novčanik vratili vlasnici

TREBINJE - Trebinjski osnovci Vuk Glogovac (treći razred) i Igor Spaić (četvrti razred) našli su novčanik s ličnim dokumentima i novcem u naselju Hrupjela i vratili ga svojoj sugrađanki, koja živi u naselju Gorica.

Vuk i Igor ni sada ne znaju koliko je novca bilo u novčaniku, jer su ih, kažu, kući učili da se tuđe stvari ne preturaju, a da ono što pronađu prijave nastavniku, treneru ili starijem prolazniku na ulici, pa su tako i učinili - sve su prijavili svome starijem komšiji, koji je pronašao vlasnicu.

"Ja to ne smatram tako značajnim, jer su nas i u kući i u školi učili da sve što nađemo odnesemo ili u policiju ili da predamo vlasniku ako znamo čije je ili nekom starijem, pa smo mi novčanik dali komšiji, koji je naišao i on je potražio vlasnicu. Nalazio sam u školi raznih predmeta učenika, knjiga ispod klupa, a jednom sam drugu pronašao i vratio skupocjeni sat i naravno da sam sve vratio, jer to nije moje i meni tuđe ne treba", kaže Vuk za "Nezavisne".

Kako saznajemo, osnovce sugrađanka nije nagradila za ovaj gest, ali oni nisu tu vrstu zahvalnosti ni očekivali.

Ovaj gest nije iznenadio njihovog trenera u Školi sporta "Leo stars" Igora Joksimovića, koji kaže da su dječaci, osim što su dobri đaci, i uzorni sportisti, koji igraju pravu fer plej igru.