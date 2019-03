Ostaje katanac na derventskom porodilištu

​DERVENTA, PRNJAVOR - Porodilište u Derventi definitivno ostaje zatvoreno ukoliko ne dođe do promjene Pravilnika o otvaranju vanbolničkih porodilišta ili dok ne popune potreban kadar i tako ispune uslove, ali će prnjavarsko porodilište, kako tvrde nadležni, raditi i dalje.

Mirko Šaran, direktor Doma zdravlja Derventa, kaže da do promjene Pravilnika, po sadašnjim informacijama, neće doći, tako da neće biti u prilici da ponovo otvore porodilište. Derventsko porodilište prestalo je da radi 31. oktobra prošle godine zbog renoviranja i ispunjavanja uslova, ali, po svemu sudeći, možda dočeka i stalni katanac.

"Zasad nema pomaka u smislu inicijative da se mijenja Pravilnik, a sve do tog vremena mi ne možemo preduzimati ništa, osim da se pripremamo u kadrovskom smislu. Jedna varijanta je da raspisujemo konkurse i tražimo nekoga ko bi došao da radi kod nas, što je teško izvodivo, a druga vjerovatnija varijanta je da školujemo, odnosno specijalizujemo svoj kadar, jer je po sadašnjem pravilniku to jedina moguća opcija u budućnosti koja bi vodila do otvaranja porodilišta", ističe Šaran.

On je naglasio da će do tada porodilište biti definitivno zatvoreno, jer on nije spreman na bilo kakav rizik, ni po trudnice, ni po osoblje koje tu radi.

"Neophodan nam je bar jedan stalno zaposlen anesteziolog kako bismo Pravilnikom imali bar minimalne uslove. Anesteziologa fali svugdje, ne samo kod nas, nego čitava Zapadna Evropa i naše okruženje vape za anesteziolozima", kaže Šaran za "Nezavisne".

Dodao je da oprema i prostor nisu sporni i da se to sve vrlo brzo može uraditi kada kadrovski budu sposobni da uđu u tu priču.

Darko Tomaš, načelnik opštine Prnjavor, kaže da će prnjavorsko porodilište opstati, te da ono funkcioniše već više od jednog vijeka, i ne vidi razlog da se sada razmišlja o zatvaranju porodilišta.

"Tehnički uslovi za opstanak su rješiva stvar, a što se kadrovskih uslova tiče, treba nam pet godina za školovanje odgovarajućeg kadra. S obzirom na to da porodilište funkcioniše 120 godina, nema razloga da se sada Pravilnikom prave uslovi koji se možda ne mogu ispuniti. Dosad toliko godina nismo imali problematičan slučaj i vjerujem u ljekare koji tamo rade, oni su stručni i profesionalni", rekao je Tomaš.

Tomaš kaže da ne vidi razlog da se uvode mjere koje se ne mogu ispuniti u smislu obezbjeđivanja kadra, te ako se to mora ispuniti, onda očekuje pomoć nadležnog ministarstva da im obezbijedi kadar, odnosno hirurge i anesteziologe.

"Kamo sreće da se rađa sve više djece. Mislim da tamo gdje ima potrebe za porodilištem da se mora obezbijediti da ono i funkcioniše, a ne pooštravati mjere. Naši građani su navikli da porodilište funkcioniše, te ako se ono zatvori, doći će do toga da će se žene porađati u hitnoj ili autima", kaže Tomaš.

On je rekao da ljekari, kao ni do sada, neće dozvoliti da rizični slučajevi budu porađani u ovom porodilištu, nego će ih unaprijed slati u Banjaluku. U slučaju da dođe do nekog problema, novim autoputem vozila Hitne pomoći za 20 minuta mogu biti u Banjaluci.

Dodao je da je zadovoljan što je Ministarstvo imalo razumijevanja po ovom pitanju, te da narednih dana očekuje sastanak s Alenom Šeranićem, ministrom zdravlja i socijalne zaštite RS, kako bi razgovarali o ovoj temi.

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS kažu da, uvažavajući prije svega stav struke u pogledu zaštite i sigurnosti porodilja i novorođenčadi, za sada nemaju u planu da mijenjaju Pravilnik o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove.

"Do rukovodilaca ovih domova zdravlja i njihovih osnivača (opština) je da ocijene svoje mogućnosti ispunjavanja propisanih uslova i donesu odluke o budućem radu porodilišta u okviru zdravstvenih ustanova čijim radom rukovode", kažu u Ministarstvu i dodaju da izlaze u susret ovim zdravstvenim ustanovama posebno u davanju saglasnosti za specijalizacije.