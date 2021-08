Osveštan Spomen-park za 405 ubijenih Srba kod Dervente

DERVENTA - Njegovo preosveštenstvo episkop zvorničko-tuzlanski Fotije osveštao je danas Spomen-park u Bosanskim Lužanima kod Dervente, koji je podignut u znak sjećanja na nevine žrtve ustaškog terora nad Srbima lužanske parohije, a povodom 80 godina od njihovog stradanja.

Vladika Fotije je naveo da je ovdje 405 ljudi sabrano i bez ikakve krivice odvedeno na stratiše u Slavonsku Požegu, gdje su postradali, a njihova jedina krivica je bila što su Srbi pravoslavne vjere.

"To je bilo na mnogim mjestima dovoljno i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Ovdje su ljudi sabrani i odabrani od 17 do 77 godina i odvedeni su u smrt", rekao je vladika Fotije u besjedi nakon osveštanja spomen-parka i parastosa za stradale.

On je istakao da, nažalost, drugi srpske žrtve i suzu ne vide, niti hoće da čuju za njih, ali da se Srpska pravoslavna crkva moli za sve stradale.

"Nema nijednog mjesta ili sela u Srpskoj gdje nema spomenik stradalima i to osvećujemo kada služimo svete liturgije, vršimo pomen za te ljude. Prema podacima do kojih sam došao od 25.000 do 30.000 ljudi je postradalo u Republici Srpskoj u najnovijem ratu. Oni su ugrađeni u temelje Republike Srpske, i to je mučeništvo", rekao je episkop Fotije.

On je najavio da će ove jeseni Svetom arhijerejskom saboru biti upućen dopis da se ustanovi praznik Novomučenika zvorničko-tuzlanskih, gdje će biti sabrani stradali u svima ratovima.

Sveštenik Dragan Zarić rekao je da su na današnji dan 1941. godine ustaše u Slavonskoj Požegi ubile 405 muškaraca starijih od 16 godina iz sela Bosanski Lužani, Novi Lužani, Kostreš, Barica.

"Bogu hvala, nakon toliko godina skupili smo snage i moći da, pošto se za njihove grobove ne zna, a spomenik koji je bio u Slavonskoj Požegi 1991. godine je porušen, odlučili smo da ovo bude spomenik u znak sjećanja na njihovu nevinu žrtvu", naveo je Zarić.

Gradonačelnik Dervente Milorad Simić naglasio je da je ovo sjećanje na stradale građane najvećim dijelom opštine Derventa i dijelom iz sela sa područja Broda.

"I nakon 80 godina teško je pričati o tome, i ja sam jedan od potomaka stradalih. Ljudi su odvedeni preko Save, niko ne zna zašto, i niko se nije vratio", rekao je Simić.

Načelnik opštine Brod Zoran Vidić istakao je da su Srbi u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu stekli pravo da se mogu i smiju sjećati svojih postradalih.

"Mislim da je ovo spomen-obilježje, s obzirom koliko postoji Republika Srpska malo i okasnilo, ali evo uz dobre ljude iz Lužana, Barice, sveštenika Dragana Zarića, uz pomoć grada Dervente i opštine Brod uspjeli smo zajednički da napravim ovo. Na nama je da to njegujemo, pamtimo naše žrtve, da učimo našu djecu i da se borimo da na ovim prostorima bude mir", rekao je Vidić.

Jedan od inicijatora gradnje je Vaso Mičić iz Bosanskih Lužana, koji je naveo da je gradnja spomen-kompleksa počela 19. maja i da je trajala do prije tri dana.

"Namjera je da se ljudi vrate na ovo mjesto i sjete svojih predaka. Ovo je izgrađeno u znak sjećanja na ljude koji su ovdje posljednji put bili živi, jer odavde su otišli u smrt. Oni nemaju grobova imaju samo imena", rekao je Mičić.

Ispred podignutog krsta gradonačelnik Simić sa delegacijom, načelnik Vidić i potomci ubijenih stanovnika položili su vijenac i cvijeće.