Otac bebe povrijeđene u Foči: Ljekari su satima ćutali o padu

FOČA - Danijel Vesić, otac bebe koja je poslije porođaja pala na pod medicinskom osoblju Univerzitetske bolnice Foča i zadobila teške povrede glave, potpuno je razočaran radom, ali i ljudskošću medicinskog osoblja.

Roditelji su za UNA televiziju odlučili da progovore o ovom slučaju.

Otac bebe kaže da tu prije svega misli na ginekologa dr Vladimira Čančara, pedijatra dr Vladimira Turuntaša, te babicu Biljani Kulić. Upravo su to imena protiv kojih je Okružno javno tužilaštvo u Trebinju otvorilo istragu zbog sumnje da su počinili krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći.

Danijel kaže da je Jelena rođena 19. avgusta u 8.20, i to unaprijed dogovorenim carskim rezom koji je radio dr Vladimir Čančar. Pojašnjava da su se supruga i on odlučili za Foču, smatrajući da bolnica koja nosi epitet "univerzitetska" ima bolje uslove od bolnice u Trebinju.

"Nakon zakazanog carskog reza u UB Foča beba je babici Biljani Kulić ispala na pod. Nakon porođaja iz sale je izašao dr Čančar i čestitao mi rođenje kćerke. Saopštio mi je da je porođaj protekao uredno, te da su beba i supruga dobro. Poslije pola sata na odjeljenju ginekologije su mi pokazali bebu i dozvolili mi da je slikam i snimim. Čančar mi je više puta ponovio da je sve prošlo uredno, da je beba odlična, pokazujući mi Apgar test na kome je pedijatar dr Vladimir Turuntaš, bebi dao ocjenu 10", rekao je Danijel.

Kako je naveo, bio je presrećan, zahvalio je svima u UB Foča, a potom je odlučio da počasti kompletno osoblje, kojema je odnio doručak. Obišao je suprugu i oko 14 časova krenuo za Trebinje.

Kako je rekao, zajedno s porodicom spremao je veliku proslavu rođenja kćerke, a onda je oko 17.30 od supruge dobio uznemirujuće vijesti.

"Nazvala me je uplakana supruga. Bila je uznemirena i saopštila mi je da joj je rečeno da je beba prilikom poroda ispala babici. Mislio sam da je Jovana u bunilu, zbog narkoze, pa sam pozvao dr Čančara. Rekao mi je da nije siguran da je beba ispala, već da je 'samo' iskliznula babici. Ponovio je da je kćerka dobro i da su mu pedijatri rekli da nema nikakvih povreda, jer su je, od 11 časova, dva puta pregledali, i radili ultrazvuk glave, te da beba nema nikakvih povreda", ističe Danijel Vesić.

Napominje da su pedijatri i Čančar odlučili da bebu pošalju u KCU Sarajevo na pregled jer, kako mu Čančar rekao u telefonskom razgovoru, postoji mogućnost eventualnog udarca glavom.

"Pitao sam zašto ide na pregled u Sarajevo, rekao mi je da je za Banjaluku kasno i da nema vremena. Pitao sam ga zašto se čekalo toliko dugo da se beba pregleda i adekvatno medicinski obradi, kada je ispuštena tokom porođaja. Već je bilo prošlo 10 sati od tada... Pitao sam i kako je moguće da je pedijatar dr Turuntaš, koji je bio prisutan tokom carskog reza i vidio pad, bebi dao ocjenu 10 i zbog čega je sad kasno za Banjaluku? Pitao sam da li postoji još nešto što mi nisu rekli, a dr Čančar je pravdao sebe time da je carski rez za koji je on bio zadužen prošao uredno, i da briga oko djeteta nije njegova, te da su za to odgovorni babica i pedijatar", tvrdi Vesić.

Pojašnjava i da je pitao dr Čančara zašto mu odmah nije rekao šta se desilo, a on mu je odgovorio da je za to saznao oko 11 časova, ali se, eto, nije "sjetio" da mu to javi. Rečeno mu je da će beba oko 19 časova biti upućena za KCU Sarajevo, pa se zajedno sa sestrom i on uputio u KCUS da isprati stanje djeteta...

"Na putu ka Sarajevu pozvao sam pedijatra, dr Vladimira Turuntaša i pitao ga o zdravstvenom stanju mog djeteta. Rekao mi je da je oko 11 časova s još jednim pedijatrom pregledao bebu, da je urađen ultrazvuk glave na kome ništa nije primijećeno, ali da nisu uspjeli uraditi CT ni do 18 časova, jer nisu imali osoblje koje bi to moglo odraditi. Kada sam ga upitao zašto dijete nije praćeno nakon pada i kako je moguće da je dobilo desetku, Turuntaš nije imao nikakve konkretne odgovore, već je rekao da je beba lijepo izgledala, odmah zaplakala i po njemu zaslužila ocjenu 10, izbjegavajući konkretan odgovor po pitanju pada bebe", priča Vesić.

Na putu za KCUS razgovarao je i sa doktoricom iz Sarajeva koja mu je saopštila da je stanje hitno i da beba mora hitno da se operiše, te da se nada da nije kasno dovezena jer je od pada prošlo previše sati.

"Rekli su mi da se na CT-u glave vidi obostrana fraktura i hematom koji se mora operisati, te da im je potreban moj potpis za operaciju. Na KCUS beba je operisana i maksimalno zbrinuta, uz svu potrebnu medicinsku njegu. Otpuštena je iz bolnice u Sarajevu 31. avgusta stabilnog zdravstvenog stanja", ističe Vesić.

On kaže da o mnogim detaljima ne može da govori, da ne remeti istragu. Međutim, kaže da je odlučio da se oglasi nakon što je u medijima vidio i pročitao pojedine izjave o ovom nemilom događaju.

"Razočaran sam u medicinski rad i ljudskost navedenih doktora i svih medicinskih radnika prisutnih tokom obavljanja carskog reza. Ogorčen sam zbog prikrivanja pada i dovođenje bebe u životnu opasnost i mogućnost trajnih životnih posljedica. Posebno sam razočaran u ministra zdravlja i socijalne zaštite RS Alena Šeranića, koji se oglasio u medijima sa zaštitnički stavom za medicinske radnike. Nije se upitao kako je roditeljima? Nije nas pozvao i upitao da li nam treba pomoć, podrška ili bilo šta što bi mogao pružiti, jer su ipak njegovi medicinski radnici krivi za pad bebe, a najgore je od svega je njihovo ćutanje o padu", kaže Vesić.

Kako je naglasio, ne može da shvati ljude koji ocu čestitaju rođenje djeteta, gledajući ih u oči, a pritom mu prećute da mu je dijete upravo palo na pod i možda zadobilo po život opasne povrede.

"Posebno me je razočarala mjera, koja je podnesena protiv tog osoblja, a to je 'obuka'. Zamislite ponovo će ići na 'obuku'!? Pa zar oni nisu univerzitetska bolnica, zar dr Čančar nije predavač na medicinskom fakultetu, zar nisu prošli obuke i prakse tokom školovanja!? Bitno je da oni i dalje rade bez suspenzije, kao da se ništa nije dogodilo", rekao je Vesić.

Naglašava da je lično protiv dr Čančara podnio prijavu, smatrajući ga direktno odgovornim kako za svoj, tako i za rad cijelog tima. Zatim protiv pedijatra dr Turuntaša, za koga smatra da nije smio prećutati pad bebe, te visokom ocjenom i nepraćenjem ugroziti život djeteta, kao i protiv babice Biljane Kulić koja je ispustila bebu.

"Oni su o tome ćutali od 8.30 do 17.30, kada su sa time prvi put upoznali moju suprugu. Nadam se i vjerujem da će oni biti kažnjeni i odgovarati na adekvatan način, a očigledno se pokušavaju zaštititi od strane svojih rukovodnih radnika. Niko od 'čelnih' ljudi bolnice, države, Foče ili Trebinja nas nije kontaktirao, jer je izgleda pad bebe u bolnici problem samo moje porodice. Baš me zanima da li bi se ovako postupalo da je ispušteno dijete nekog funkcionera ili 'bitnog' čovjeka ili je to ovako samo kada smo mi "obični smrtnici" u pitanju?!", ističe za UNU Vesić.

On je zahvalio medicinskom osoblju KCU Sarajevu, a posebno neurohirurgu dr Mersadu Baručiji i njegovom timu koji su spasili život njegovoj kćerki.

Zahvalio je pedijatrima u Klinici za pedijatriju na Koševu, a posebno dr Amili Sidran, dr Kalkan, dr Spahić, dr Čengić, dr Terzić, dr Hedžagić-Ćatibušić, ali i svima koje nije pomenuo.

"Posebno su me dirnuli iskrenost, ljudskost i susretljivost ljudi koji su bili u KCUS prilikom mog dolaska i tokom operacije i cijelog boravka u Sarajevu. Pružili su mi podršku, molili se za zdravlje mog djeteta i nudili smještaj ili bilo koju vrstu pomoći u Sarajevu. Mogu reći da sam stekao i prijatelja za cijeli život poput Almira Suljagića, zaposlenog u KCU Sarajevo, i njegove porodice koji su tokom cijelog mog boravka u Sarajevu bili uz suprugu i mene", istakao je Vesić.

On kaže da se samo nada da mu, u narednom periodu, nadležna komisija neće osporavati kontrolne preglede u KCUS, koje će njegova kćerka Jelena morati da obavlja.

Ljekari bez komentara, babica u šoku, moli se za bebu

Babica Biljana Kulić za UNU ističe da još nije došla sebi od toga nemilog događaja, te da iskreno žali što je došlo do te situacije na koju, kako tvrdi, nije mogla da utiče.

"Ja sam još tada, u sali, doživjela veliki šok, od koga se nisam oporavila. Taj posao radim 20 godina i radim ga s namjerom da pomažem ljudima. Strašno mi je žao… Nema riječi kojima to mogu da iskažem… Ništa nisam skrivala! Odmah sam u sali rekla da je beba skliznula sa stola… Bila sam potresena, plakala sam i sve sam prijavila nadležnima. Svaki dan se Bogu molim za to dijete i tu porodicu. Molim se da dijete bude dobro, da nema nikakvih posljedica", rekla je Kulić, dodajući da je nakon toga pisala izjavu i prijavu.

Ginekolog dr Vladimir Čančar nije želio da komentariše ovaj slučaj navodeći da je sve, što je imao reći, saopštio istražnim organima.

"Ja sam uposlenik zdravstvene ustanove i samo sam jedan u čitavom lancu zaposlenih, tako da vas molim da se za sve komentare obratite u UB Foča", rekao je Čančar.

Pedijatar dr Vladimir Turuntaš takođe kaže da, dok istraga traje, u javnost ne može iznositi bilo kakve komentare.

"Istraga će pokazati šta je i kako urađeno", ističe Turuntaš.