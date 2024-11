Otac dječaka iz Tešnja: Mog sina su krvnički pretukli

TEŠANJ - Javnost je zgrozila vijest da su tri učenika Osnovne škole "Huso Hodžić" u Tešnju pretukla dječaka od samo sedam godina, kad su ga u učionici bacili na pod i nemilosrdno udarali nogama u stomak i leđa.

Haris Hundur, otac dječaka koji je pretučen, ispričao je za "Nezavisne novine" da ne može da vjeruje da tako mala djeca vrše vršnjačko nasilje.

Kako je rekao, niko im se iz škole nije obratio, te da su od roditelja druge djece saznali o ovom nemilom događaju.

Ističe da je od učiteljice dobio informacije da je njegov sin bacio jednom dječaku stvari sa klupe, na šta joj je odgovorio da to nije razlog da ga krvnički pretuku.

"Ja sam nakon toga pitao sina šta se desilo. On mi je odgovorio da ga je na odmoru jedan od tih dječaka pitao da se igraju, na šta je on odgovorio da ne želi, i onda je taj dječak prvi bacio njegove stvari, na šta mu je moj sin uzvratio. Nakon toga je došao brat od tog dječaka i još jedan dječak koji su ga počeli tući, digli su ga za vrat i udarili nogama u stomak i leđa", kazao je Hundur.

Dva dana nakon incidenta dječak se roditeljima počeo žaliti na jake bolove u stomaku.

"Nakon toga, sin mi se žalio da ga boli stomak, ali mi smo mislili da on želi na taj način da skrene pažnju na sebe. Drugi dan je on otišao u školu, gdje se opet žalio da ga boli stomak, jako, nakon čega smo se javili u Hitnu pomoć. Iako sam medicinski radnik, nikada nisam vidio da se neko toliko grči od bolova", kazao je Hundur i ističe da mu je sin tražio da ga vode u Hitnu pomoć.

"Odatle su ga odmah hitno poslali na hirurgiju, gdje su ustanovili dijagnozu stres ulcus. To znači da je od prevelikog stresa nastao čir, pukao i izlio se, gdje je moglo doći do fatalnog ishoda. Hvala Bogu nije, i ja zahvaljujem osoblju Hitne medicinske pomoći i Opće bolnice u Tešnju na svemu što su učinili da spasu moje dijete", kaže Haris.

Ističe da su se nakon ovog događaja obraćali njegovoj razrednici, koja je obećala da će obaviti razgovor sa roditeljima đaka koji su ga pretukli.

"Ja sam tražio da se o cijeloj situaciji upoznaju i direktor škole i pedagog. Direktor nam je rekao da se to karakteriše kao vršnjačko nasilje", kazao je Hundur.

Ističe da ga najviše boli to što se ovaj događaj minimalizuje i da škola nije ponudila nikakvo rješenje, sem da neko od starijih osoba bude kod njih u razredu.

"Nakon što smo postali svjesni da nije riječ o dječjem koškanju, nego brutalnom premlaćivanju, mi smo sve prijavili policiji i Centru za socijalni rad u Tešnju. Škola nije odreagovala kako je trebalo. Nismo imali predstavu dva i po dana koliko je to nasilje bilo. Niko mi se nije obratio i rekao šta se tačno desilo. Smatram da se to zataškava, da se gura pod tepih da to ostane da se ne zna, da se upakuje. Nećemo to dozvoliti. Idemo i prema nadležnom ministarstvu, i dalje. Ja idem do kraja. Iznenađen sam brojem roditelja koji mi se javljaju jer imaju slične probleme", zaključuje Hundur.

Iz Osnovne škole "Huso Hodžić" Tešanj kazali su za "Nezavisne novine" da, prema izjavi učiteljice i vjeroučitelja, kod učesnika nije bilo vidljivih tegoba i simptoma da bi bilo potrebno da pozovu hitnu pomoć.

"Incident se dogodio u srijedu (23. oktobra 2024. godine) na odmoru prije zadnjeg časa i sva djeca su ostala na času i uredno učestvovala u radu, kao i naredna dva dana", kazali su iz ove škole.

Kako kažu, preduzeli su sve što je bilo u njihovoj nadležnosti u datom trenutku.

"U cilju zadržavanja integriteta, kao i mogućnosti ometanja istražnih organa u obavljanju njihovih daljnih aktivnosti povodom nemilog događaja zadržavamo svoje pravo da trenutno ne dajemo bilo kakve opširnije izjave vezano za navedeni događaj", kazali su iz škole.

