Otac učenika koji je napadnut ispred škole u Banjaluci: Moj sin živi u strahu

BANJALUKA - Nakon najnovijeg slučaja vršnjačkog nasilja, koje se dogodilo u banjalučkoj Osnovnoj školi "Sveti Sava", kada je učenik udario drugara iz razreda, redakciji "Nezavisnih novina" javio se otac učenika OŠ "Georgi Stojkov Rakovski" iz Banjaluke, koji je, kako nam je ispričao, prije godinu dana, u dva navrata bio žrtva nasilja, od strane svog vršnjaka.

Ovaj otac je želio da ukaže da je prijavio uredno da je njegov sin napadnut, te da, kako je rekao, slučajevi vršnjačkog nasilja rastu jer se ne rješavaju na adekvatan način.

"Moje dijete je doživjelo nasilje u školskom dvorištu, za vrijeme odmora. Taj izvjesni dječak, inicijala B.M., duže vrijeme je pravio grudvu snijega u rukama, i tada je prišao i mog dječaka pogodio tačno u oko. To mi ne bi bilo nimalo krivo, da ovo nije bio već drugi put da je moj sin pretrpio nasilje od istog dječaka. Odmah su nas kontaktirali iz škole i javili šta se desilo, i rekli nam da dijete ne može pratiti nastavu. Došli smo po njega i odvezli ga u Hitnu, a imamo i ljekarski nalaz u kojem se opisuje stepen povreda i u kome se navodi da je o svemu potrebno obavijestiti Centar za socijalni rad", priča ovaj otac, čiji je identitet poznat redakciji.

Dodaje da je s nalazom otišao direktorici škole i tražio razgovor s njom.

"Direktorica je rekla da će ona sve radnje propisane zakonom preduzeti, da se smirimo i da ne dižemo frku. Međutim, ništa se nije desilo, pa sam ja zvao i policiju, a ona je rekla da ih je već obavijestila. Malo smo porazgovarali, ona je rekla da se to neće više ponoviti i to je bilo to", priča ovaj otac i dodaje da je kontaktirao i oca dječaka koji je ledenom grudovom u oko udario njegovog sina.

"Meni je i direktorica prenijela, a i ostali učenici da je taj dječak posebno problematičan u školi i da malo ko sa njim može. Direktorica je, takođe, rekla da ne brinem, da je ona obavijestila policiju i da se to ne bi više trebalo ponoviti. Međutim, kada sam ja nazvao roditelja tog dječaka i zamolio ga da se to više ne dešava, on mi je poručio da ne želi sa mnom da razgovara i nije pokazao interesovanje za rješavanje problema", priča on i ističe da postoji i video-zapis na kome se vidi kako je njegov sin pogođen ledenom grudvom, koji je, kako kaže, pogledao zajedno sa direktoricom.

"U više navrata razgovarao sam sa direktoricom i pitao je da li je Centar za socijalni rad njih kontaktirao u vezi sa ovim slučajem, jer mene nisu. Ona mi je ponovo rekla da ne brinem, da će biti sve u redu i to je to, na tome se sve zaustavilo. Moj sin ne ide u isto odjeljenje sa tim učenikom, ali i dan-danas osjeća strah od tog dječaka. Ja nemam podatke da je on na bilo kakav način kažnjen", priča ovaj zabrinuti otac.

Kaže da je učinio sve što je mogao, jer se obratio policiji, kao i direktorici škole.

"Nisam naišao na neko razumijevanje ni na jednoj strani, obratio sam se i roditelju tog dječaka, tu posebno nisam naišao ni na kakvu saradnju. Ja nemam više kuda, šta nama, roditeljima žrtava, ostaje da preduzimamo, šta mi da radimo", pita se ovaj otac.

Ističe da je direktorica škole njega umirivala i govorila mu da će ona sve zakonom propisane mjere preduzeti.

"U suštini, ništa se nije promijenilo. Svi znaju za te problematične učenike, u svakom razredu ima jedan ili dvojica, i imam osjećaj da nema zakonom predviđenih mjera kojima bi oni bili sankcionisani. Ja sam direktoricu pitao zašto dječak nije premješten u drugu školu, na šta mi je ona rekla da još nema dovoljno materijala za to. Pitao sam je šta je to dovoljno, ali mi na to pitanje nije odgovorila", kaže otac i napominje da ne želi ništa loše ni tom dječaku, ni njegovim roditeljima, kao ni direktorici škole, samo se pita šta da rade roditelji djece koja su preživjela nasilje i moraju i dalje da idu u školu i viđaju svoje nasilnike.

Ivana Ljubojević, direktorica OŠ "Georgi Stojkov Rakovski" kazala je za "Nezavisne novine" da se u slučajevima vršnjačkog nasilje sve preduzima prema protokolu, koji definiše u kojim slučajevima se kontaktira Centar za socijalni rad.

"Mi nikakvo nasilje ne zataškavamo, za tim nema potrebe i sve se preduzima u skladu sa našim ovlaštenjima. Imali smo i inspekcije i inspekcijski uvid u naš rad, tako da nikakvo nasilje ne zataškavamo. Koliko se ja sjećam slučaja o kome govorite, učeniku o kome se radi bilo je sniženo vladanje prošle školske godine, ali ne mogu vam tačno odgovoriti bez uvida u dokumentaciju", kazala je Ljubojevićeva.

Dodaje da su ona i njeni saradnici dostupni svima koji imaju potrebu da im se obrate od sedam ujutro do sedam naveče.

