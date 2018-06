Otac uhapšenog studenta stupio u kontakt sa sinom

SARAJEVO, ISTANBUL - Otac studenta Selmira Mašetovića koji je uhapšen u Turskoj stupio je u kontakt sa svojim sinom.

To je potvrđeno je za N1, a kako je rečeno, Selmir je dobro.

"Najbitnije je da smo stupili u kontakt, da je dobro, da je zdravo. Što se uslova tiče, nije se žalio, u tom pritvoru gdje je zadržan. On kaže da postoji istraga i on to negira, njegovu umješanost u to što mu stavljaju na teret. Taj FETO, to što novine pišu, to nema ništa sa mnom. On je tražio poziv i prije, ali mu nije bilo dozvoljeno", kazao je za Husein Mašetović, otac Selmira Mašetovića, bh. studenta rodom iz Gradačca, koji je 22. maja uhapšen u Turskoj, u gradu Uštaku, zbog sumnje da je sljedbenik Fetulaha Gulena organizacije FETO.

Kako je naveo, i večeras će u Gradačcu biti održani protesti povodom hapšenja njegovog sina.

Bakir Sadović, ambasador BiH u Turskoj, kazao je da su u toku aktivnosti bh. diplomatskih predstavništva u ovoj zemlji, a koje se odnose na uhapšenog studenta Selmira Mašetovića.

Zdravstveno stanje Mašetovića je dobro i zahtjevaće se mogućnost da se brani sa slobode.

Generalni konzulat BiH u Istanbulu je 25. maja obavješten od Republičkog tužilaštva grada Ušaka da je protiv državljanina BiH Selmira Mašetovića Odjel krivičnog pravosuđa grada Ušaka izdao nalog za hapšenje, te da je imenovani priveden i lišen slobode, saopšteno je iz MVP BiH.

Takođe je Generalni konzulat informisan da Tužilaštvo Republike Turske vodi istražni postupak protiv Selmira Mašetovića koji se nalazi u Kaznenoj ustanovi u Ušaku.

Zbog hapšenja Selmira Mašetovića u Turskoj, u njegovom rodnom Gradačcu sinoć je održan protest.

