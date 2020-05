Otežavajuće okolnosti za ugostitelje i trgovce: Korona ugasila klime

BANJALUKA - Radnici u ugostiteljstvu i trgovini rade u otežanim uslovima jer nema uključivanja klima-uređaja, koji su zabranjeni tokom pandemije virusa korona, a u trgovinama u narednom periodu moglo bi doći i do propadanja određenih proizvoda koji ne mogu izdržati više temperature.

Goran Savanović, predsjednik Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS, kaže da su aktuelni uslovi rada u doba virusa korona otežani u branši trgovine, ali posebno radnika u ugostiteljstvu.

"Konobar mora da drži na licu masku ili vizir, što je izuzetno teško, a s obzirom na to da je zabranjena upotreba klima-uređaja i da temperature koje dolaze će biti sve više, biće teško da ljudi to izdrže", kaže Savanović.

On smatra da se pokazuje potreba da se ta zabrana o uključivanju klima-uređaja ukine, jer popuštaju mjere. Kaže da na višim temperaturama propadaju i prehrambeni proizvodi, posebno voće. Jedna od mjera koja je na snazi, a koja otežava rad trgovcima, a smeta i kupcima, je i što je zabranjeno probavanje garderobe.

Dragana Šobot, sekretar Udruženja trgovine, turizma i ugostiteljstva pri Privrednoj komori RS, rekla je da isprobavanje garderobe u trgovinama širom RS svakako zavisi od epidemiološke situacije, ali očekuju relaksaciju mjera i u tom pogledu. Oni su podnijeli usmenu inicijativu prema Institutu za javno zdravstvo RS, u kojoj traže da se ide sa preporukom trgovcima, a ne zabranama.

"Tražimo da u narednom periodu to bude preporuka za izbjegavanje probavanja odjevnih predmeta, a ne da bude striktno zabranjeno, već da se mjere relaksiraju, s obzirom na to da je broj zaraženih u opadanju. Zatim da se skrati period sa pet dana na tri dana skladištenja robe nakon što je kupac vrati, da se roba tretira peglom na paru, te ako se to radi, da se ne mora držati u skladištu ni ta tri dana", pojasnila je Šobotova.

Ona ističe da radnici takođe zbog nemogućnosti uključivanja klima-uređaja rade u otežanim uslovima, te da dolazi toplije vrijeme i da će biti teško raditi bez klime.

Bogdan Marjanović, predsjednik Asocijacije samostalnih trgovina regije Banjaluka, kaže da su u trgovinama potrebni uređaji za klimatizaciju, ne samo zbog samih trgovaca, nego i zbog robe koja se kvari na visokim temperaturama.

"Bez klima se neće moći raditi. Svi proizvodi koji su čokoladni treba da imaju temperaturu 17-18 stepeni u prostoriji. Moglo bi doći do propadanja one robe koja ne može stati u rashladne vitrine", rekao je Marjanović.

Goran Radaković, ugostitelj iz Prijedora, rekao je da zbog propisanih mjera trpi posao. U lokalima je manji broj stolova, manja je posjeta gostiju nego što je bila inače, pa je posla manje za 50 odsto, ali se mjera pridržavaju, te će to i nastaviti dok god ih nadležne službe budu preporučivale.

"Bez klima se i može, sve dok ne bude donesena drugačija odluka. Posao se sada bazira isključivo na baštama, jer gosti tamo najviše i sjede, tako da je situacija još podnošljiva", rekao je Radaković za "Nezavisne".

On kaže da za jednim stolom uglavnom sjede tri-četiri osobe, ali kada je u pitanju porodica, tu je dozvoljeno da za stolom sjedi i više osoba.

Vesna Rudić Grujić, načelnica Službe za higijenu i zdravstvenu ekologiju Instituta za javno zdravstvo RS, kaže da je poznato da se virus prenosi kapljičnim putem, i to govorom od jednog do dva metra, a kašljanjem i kihanjem i do šest metara.

"Problem kod rada klima-uređaja je što oni dovode do turbulencije vazduha, a još veći problem su oni uređaji koji dovode do recirkulacije vazduha koji se ne osvježava, nego imate recirkulaciju unutrašnjeg vazduha, tako da prema nekim istraživanjima virus se prenosio na mnogo veće udaljenosti upravo zbog klima-uređaja", pojasnila je Rudić Grujićeva.

Ona kaže da se ugostiteljima preporučuje da iskoriste vrijeme u kom rade bašte i da forsiraju rad u baštama, a da objekat bude otvoren i da se maksimalno vrši prozračivanje i osvježavanje vazduha.

"Pratimo situaciju i ona ohrabruje ne samo kod nas, nego i drugim zemljama, a to je smanjenje broja oboljelih. Međutim, teško je sada procijeniti kada bi se sve moglo vratiti u normalne okolnosti", istakla je Rudić Grujićeva.

Ona je navela da, kad je u pitanju isprobavanje garderobe, to još ne proporučuje, jer se preko nje može prenijeti virus.