Otišao Denis Kuljiš, bard novinarstva

ZAGREB - Denis Kuljiš, istaknuti hrvatski novinar, pisac i publicista, preminuo je u Zagrebu u 68. godini nakon kratke i teške bolesti.

Kuljiš, koji je bio i kolumnista "Nezavisnih novina", rođen je u Splitu 1951. godine, na Filozofskom fakultetu studirao je lingvistiku i sociologiju, a u novinama je počeo da piše 1972. godine.

Poznat je i kao pokretač brojnih novinarskih projekata, između ostalog sa partnerima je osnovao kompaniju "Media Press", koja je učestvovala u pokretanju nezavisnog političkog nedjeljnika "Globus", u kojem je Kuljiš kao glavni i odgovorni urednik proveo pet godina.

U to vrijeme ta kompanija prerasla je u "Europapress Holding" (EPH), najveću novinarsko-izdavačku kuću u Hrvatskoj, a u kojoj je Kuljiš pokrenuo još i nedjeljnike "Gloria" i OK.

Kada je napustio holding, Kuljiš je sa ostalim akcionarima "Media Pressa" pokrenuo politički nedjeljnik "Nacional", koji je vodio dvije godine.

Nakon jednog neuspjelog projekta sa dvonedjeljnikom "Ultra", Kuljiš se zaposlio kao savjetnik Uprave EPH-a, gdje je povremeno obavljao i različite uredničke funkcije - od zamjenika glavnog urednika "Globusa" preko urednika "Plejboja" do supervizora pokretanja izdanja "Plejboja SCG".

"Kad nas napusti neko kao što je bio Denis, to vam je kao da je u jednom danu nestalo pola medijske regionalne scene. Denis je zaslužan na ovaj ili na onaj način za pokretanje većine hrvatskih štampanih medija. Strastven, genijalan, često osporavan, ali sasvim sigurno da takvih više nema. Imali smo tu čast da sarađujemo godinama s njim, pomagao nam je, učili smo od njega, blage naravi, ali nezamislivo britkog jezika. Njegov gubitak na medijskoj sceni je nenadoknadiv. Kuljiševa potreba za pisanjem mu je bila poput disanja, vjerujem da je to radio do zadnjeg trenutka. Nadam se da će mu medijsko nebo dati počasno mjesto kakvo zaslužuje, a mi ćemo biti srećni što smo mu bili savremenici i upili bar malo njegovog znanja", rekla je Sandra Gojković-Arbutina, glavni i odgovorni urednik "Nezavisnih novina".

Kuljiš je od 2005. do 2017. godine objavljivao kolumne u "Jutarnjem listu" i "Večernjem listu" i nekoliko dnevnih novina u Srbiji, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

Objavio je knjigu novinskih tekstova i feljtona "Majmuni, gangsteri i heroji", koja je kasnije dobila i nastavak "Majmuni, gangsteri, heroji, geniji, lupeži i papci".

Objavio je još "Dva pamfleta protiv Tuđmana", "Ad homienem", zatim politički roman "Hrvatski Bog Merkur" i zbirku eseja "Wahreheit Macht Frei". Zajedno sa istoričarom Vilijamom Klingerom potpisao je i knjigu "Tito: Neispričane priče", a nedavno je izašla i njegova knjiga "Titov tajni imperij".

Od Kuljiša su se oprostili brojne kolege novinari, političari, društveni i kulturni radnici, a između ostalih i Andrej Plenković, predsjednik Vlade Hrvatske, koji je napisao da se radi o jednom od najaktuelnijih hrvatskih novinara.

"Njegovo široko obrazovanje, svestranost i strast za novinarstvom i pisanjem, koja seže još od studentskih dana, kao i upornost kojom je nastojao unaprijediti hrvatsko novinsko izdavaštvo čine ga iznimnim novinarom", napisao je Plenković u telegramu upućenom porodici.