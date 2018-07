Otkup stanova trajno rješenje za raseljene u alternativnom smještaju kod Stanara

STANARI - Raseljene porodice, njih 18, uglavnom sa ozrenskog područja, još čekaju trajno rješenje stambenog pitanja i oni trenutno borave u alternativnom smještaju u Dragalovcima, kod Stanara.

Drago Vuleta, pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica RS, kazao je da će u dogovoru sa lokalnom zajednicom nastojati da što skorije riješe njihove probleme kroz projekte Vlade RS.

"Da li će to biti kroz gradnju individualnih stambenih objekata, ukoliko bude raspoloživih placeva, ili kroz stambenu zgradu, kroz ove naše aktuelne programe gdje je predviđeno još 1.200 porodica izbjeglih i raseljenih riješiti u RS, i nadamo se da će među njima biti i ovih još 18 sa područja opštine Stanari", izjavio je Vuleta.

Vlada RS ranije je sagradila u Stanarima devet stanova za smještaj izbjeglih i raseljenih, osam je na raspolaganju korisnicima i u procesu otkupa, a jedan stan, površine oko 32 metra kvadratna, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS je prenosom prava vlasništva predalo danas na raspolaganje opštini bez naknade.

"Stan neće biti dodijeljen pojedincu, dakle, biće korišten za kategorije koje su privremeno ugrožene, koje se nađu u stanju socijalne potrebe, da ga mogu koristiti mjesec, dva, tri, dok ne riješe svoj problem... Recimo, gdje postoji nasilje u porodici, da možemo smjestiti te porodice privremeno, da ih ne smještamo u sigurne kuće", pojasnio je Radojica Ćelić, načelnik Odjeljenja za opštu upravu.

Stan se nalazi u zgradi "Rada", u kojoj posljednjih osam godina, zajedno sa majkom, boravi i Milan Đuranović iz Tumara, koji je počeo proceduru otkupa stana koji mu je dodijeljen na korištenje.

"Predali smo papire u Banjaluku, očekujemo rješenje. U stanu živimo osam godina, prije toga smo bili u Doboju. Bili smo u tuđoj kući, pa onda pod kirijom koju je resorno ministarstvo plaćalo, i onda smo dobili ovaj stan", priča Đuranović, te dodaje da on dolazi iz porodice poginulog borca.

"Za Vladine stanove koji su građeni od 1998. naovamo u prosjeku otkup se može izvršiti po cijeni do 7.000 KM, negdje 10.000, negdje možda i manje. To je prosječno, da neko može otkupiti u ratama do 20 godina. Kada uplati prvu ratu, može uknjižiti na sebe stan i time rješava trajno svoj problem", kaže Drago Vuleta.