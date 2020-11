Otvoren Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju

BIJELJINA - U Bijeljini je danas počeo sa radom Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, čime je Centar za socijalni rad profunkcionisao u punom kapacitetu. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić, naglasio je prilikom otvaranja Centra, da će od sada osobe u stanju socijalne potrebe i djeca sa poteškoćama u razvoju imati najsavremenije uslove za brigu i zdravstvenu njegu.

„Zahvaljujući povoljnim kreditima i sredstvima iz budžeta Grada stavili smo u funkciju ovaj Dnevni centar. Time stvaramo uslove za odgovarajuću brigu o ovim kategorijama, koje će dobiti stručnu pomoć i olakšan život, naročito kada je riječ o djeci sa posebnim potrebama i njihovim porodicama“, istakao je Mićić. On je podsjetio da je izgradnja Centra za socijalni rad koštala 3,1 miliona maraka, od čega je Vlada Japana za Dnevni centar donirala 360.000 KM.

Direktor Centra za socijalni rad Milorad Sofrenić naveo je da Dnevni centar raspolaže sa prostorijama opremljenim najsavremenijim didaktičkim sredstvima, kao i dovoljnim brojem stručnog kadra za početak rada.

„U narednih 20-ak dana odredićemo koja djeca će koristiti Dnevni centar, u skladu sa vrstom oboljenja, statusom roditelja i kapacitetom Centra, ali sve to radićemo sa predostrožnošću, zbog epidimije korona virusa. Očekujem da u toku decembra korisnici počnu ovdje da dolaze. Predviđeno je da oni ovdje borave različit vremenski period u toku dana, u zavisnosti od njihovih potreba i stručne procjene. Sve to olakšaće svakodnevni život djeci i njihovim roditeljima, a ono što je najvažnije jeste naš cilj da im se poboljša zdravlje“, rekao je Sofrenić, navodeći da u Centru dnevno može boraviti do 50 djece.

Diplomirani psiholog u Centru za socijalni rad i predsjednica Aktiva mladih osoba sa invaliditetom Koalicije „Kolosi“ Slavena Rajić ukazala je da je ovo veliki dan za sve one koji imaju potrebe za uslugama Dnevnog centra.

„Od sada će roditelji moći na određeno vrijeme da ostave svoju djecu, a samim tim da obezbijede bolju egzistenciju za svoju porodicu. Na taj način djeca će moći da postignu maksimalne kapacitete koje im dozvoljava njihovo oboljenje, jer će ovdje koristiti senzornu sobu, mini teretanu koje su od velike pomoći i imaće neophodnu kinezi i druge terapije“, pojasnila je Rajićeva.

Otac trinaestogodišnjeg djeteta sa posebnim potrebama, Mile Perić, kaže da će im otvaranje Dnevnog centra, itekako, olakšati život.

„Ovo veoma znači nama, roditeljima, jer ćemo na neko vrijeme ostavljati svoje dijete pod stručnim nadzorom, a mi ćemo moći otići da zaradimo i pružimo tom djetetu normalan život. Hvala svima koji su učestvovali u ovom projektu“, zaključio je Perić.

Planirano je da do proljeća naredne godine u sklopu Centra bude dovršeno i igralište za djecu na otvorenom. Inače, zgradu Centra za socijalni rad koristiće i Savez opština i gradova Republike Srpske, kao i Direkcija za izgradnju grada Bijeljina.