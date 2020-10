Otvoren konkurs za m:tel App takmičenje

Kompanija m:tel već četiri godine zaredom realizuje konkurs koji je namijenjen srednjoškolcima iz cijele BiH, a koji podrazumijeva takmičenje u izradi aplikacija za mobilne uređaje.

Ove godine, posebno će se vrednovati i aplikacije koje doprinose prevenciji ili prevazilaženju negativnih situacija nastalih pojavom pandemije virusa korona.

Prvi oktobar je i ove godine bio rezervisan za otvaranje konkursa m:tel App takmičenja, pod nazivom "Lansiraj svoju ideju". Kao i prethodne tri godine, i ovoga puta kompanija m:tel poziva srednjoškolce iz cijele BiH koji su zainteresovani za izradu aplikacija, te vole programiranje, ali i imaju dobru ideju, da se uključe u ovo takmičenje koje im može donijeti vrijedno iskustvo i nagrade.

m:tel App takmičenje pruža mogućnost mladim ljudima da unaprijede svoje znanje u kreiranju mobilnih aplikacija i da se takmiče sa vršnjacima iz Srbije i Crne Gore, budući da je kompanija m:tel dio grupacije koja posluje regionalno, te da je isti konkurs istovremeno organizovan i u navedenim zemljama. Najbolji autori aplikacija iz BiH takmičiće se na regionalnom nivou u „Regionalnom App izazovu“, koji organizuju Telekom Srbija, m:tel BiH i m:tel Crna Gora, i u kome će se naći učenici iz sve tri navedene zemlje.

Zadatak pojedinaca ili timova iz srednjih škola jeste da osmisle i naprave zanimljivu, inovativnu i prije svega korisnu aplikaciju u Android™ OS-u ili iOS-u, za mobilni telefon ili tablet, koja bi kao dodatnu prednost imala društveno odgovornu namjenu ili bi na određeni način mogla da unaprijedi upotrebu mobilnih uređaja. Ove godine, posebno će se vrednovati i aplikacije koje doprinose prevenciji ili prevazilaženju negativnih situacija nastalih pojavom pandemije virusa korona.

Pobjednici prvog kruga takmičenja, na državnom nivou, odnosno autori pet izabranih najboljih aplikacija u BiH, dobijaju sjajne nagrade - mobilne telefone i priliku da se takmiče sa timovima iz Srbije i Crne Gore i tako osvoje prvu ili specijalnu nagradu na "Regionalnom app izazovu".

Prva faza m:tel App takmičenja trajaće do 20. novembra 2020. godine, do kada je potrebno da se osmisle ideju i pošalju popunjeni formulari za prijavljivanje na takmičenje. Nakon ove, slijedi faza izrade i slanja gotovih aplikacija do 25. januara 2021. godine, kada gotove, funkcionalne verzije aplikacija, uz detaljan opis, timovi treba da dostave putem adrese app.takmicenje@mtel.ba.

Stručni žiri će do kraja mjeseca januara izabrati najboljih do pet aplikacija koje su pristigle na takmičenje, da bi u drugoj polovini mjeseca februara uslijedio i "Regionalni app izazov", na kojem će, u skladu sa epidemiološkim mjerama, učestvovati najbolji timovi iz sve tri države.

Na takmičenje se mogu prijaviti učenici srednjih škola navedenih u Opštim uslovima takmičenja, ali i ostalih zainteresovanih škola koje nisu navedene u tim uslovima, i to u toku prve faze - do 20. novembra, uz neophodnu saglasnost nadležnog ministarstva.

Opšte uslove takmičenja, spisak škola i formulare za prijavu zainteresovani mogu pronaći na www.mtel.ba.