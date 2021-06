Otvorena klinika Be Well u Banjaluci

Klinika Be Well svečano je otvorila svoja vrata u subotu, 5. juna, u Bulevaru Vojvode Stepe Stepanovića 114 u Banjaluci za sve koji želi da očuvanje dobrog zdravlja i vitalnosti stave na prvo mjesto.

Zvaničnim presijecanjem vrpce ovaj savremeno opremljen specijalistički centar u gradu na Vrbasu svečano je predstavljan kao moderan koncept medicinske njege posvećen očuvanju zdravlje vaše porodice. Obuhvatajući širok spektar medicinsklih oblasti koje su organizovane u 18 specijalističkih ambulanti: ginekologija, gastroenterologija, post-COVID ambulanta, endokrinologija, kardiologija, interna medicina, neurologija, urologija, lipidna ambulanta, nefrologija, hematologija, pulmologija, ortopedija, reumatologija, radiologija, psihijatrija, fizijatrija, logopedija te usluge sistematskih pregleda za pojedince i kompanije.

Ambulante su otvorene za prijem i pregled pacijenata te zakazivanje pregleda svakim radnim danom od 7 do 20 h i subotom od 7 do 12 h.

"Specijalistički centar Be Well je i nastao kao ideja da na jednom mjestu otvorimo vrata više specijalističkih ambulanti te na taj način pružimo mogućnost svim našim pacijentima da dobiju cjelokupnu, kvalitetnu i profesionalnu medicinsku njegu. Naš tim je istinski posvećen očuvanju dobrog zdravlja i vitalnost svakog člana našeg društva", istakao je Davor Maksimović, osnivač i direktor klinike Be Well.

Profesionalan pristup posvećen svakom pacijentu

Ovakav vid specijalističkog centra okuplja u jednoj medicinskoj ustanovi više od 30 različitih specijalista iz zemlje i regiona koji imaju dugogodišnje iskustvo i ekspertizu u različitim medicinskim oblastima. Na taj način omogućena je medicinska njega svih članova u porodici, uvezivanje pregleda te dijagnostičkih procedura i kvalitetne zdravstvene usluge za sve članove porodice.

"Dostupnost stručnog tima iz različitih oblasti medicine predstavlja osnov našeg pristupa u cilju dobrog zdravlja naših pacijenata. Omogućili smo i uslugu "medicine na kućnom pragu" koja će na principu kućnih posjeta olakšati njegovanje svih članova porodice, od najmlađih do najstarijih. Cijeneći prava pacijenata u klinici Be Well postoji jedinstvena mogućnost 'drugog mišljenja', koja funkcioniše kao smjernica svim pacijentima koji žele čuti još nešto o svom utvrđenom zdravstvenom stanju. Koristeći mogućnost 'drugog mišljenja' moguće je zatražiti konsultacije u vezi s nalazima, dijagnozama, dijagnostičkim i terapijskim procedurama, postaviti pitanje, izraziti zabrinutost, zatražiti pomoć", istakla je Tatjana Ivanković, pomoćnik direktora za medicinska i organizaciona pitanja u klinici Be Well.

Moderan koncept medicinske njege

Kako sam naziv i moto klinike poručuju, misija cjelokupnog Be Well tima je dobro zdravlje i očuvanje vitalnosti svakog pacijenta.

"Specijalistički centar Be Well u svoj fokus stavlja korisnika, pacijenta, osobu koja je aktivni član zajednice. Očuvanje i unapređenje zdravlja, te postizanje vitalnosti organizma želimo olakšati sveobuhvatnim stručnim pristupom. Be Well je omogućio svim pacijentima da se osjećaju dobro, da znaju da neko brine o njihovim potrebama i cijeni njihovo vrijeme", istakla je Tatjana Ivanković.

Kako smo u proteklim mjesecima naučili, danas više nego ikad od krucijalnog je značaja čuvanje dobrog zdravlja i prevencija oboljenja.

"Brigu o pacijentu shvatamo kao trajnu obavezu. Želimo da olakšamo i uvežemo maksimalan broj zdravstvenihg usluga, da pomognemo pri kreiranju plana očuvanja zdravlja preventivnim pregledima, da olakšamo kontolu hroničnih bolesti planiranim potrebnim pregledima, da omogućimo dostupnost zdravstvene njege u različitim uslovima", dodala je Ivanković.

30 besplatnih uroloških pregleda u sedmici muškog zdravlja

Klinika Be Well, u saradnji s projektom Bradologija, pokloniće 30 besplatnih uroloških pregleda u sedmici muškog zdravlja, od 14. do 26. juna, a više informacija biće objavljeno na zvaničnom web sajtu i društvenim kanalima.

"Smatramo da je naša dužnost i obaveza da svojim akcijama i proaktivnim pristupom oblikujemo zajednicu u kojoj živimo i radimo, te širimo svijest o važnosti prevencije bolesti", rekao je Davor Maksimović, koji se obratio prisutnima i glumicu Lidiju Vukićević predstavio kao zaštitno lice novootvorene klinike u Banjaluci.

Očuvanje dobrog zdravlja je misija svih nas

"Da živimo i osjećamo se dobro je lična obaveza svih nas, a važno je imati vrhunske medicinske stručnjake koje će vam pomoći da očuvate svoju vitalnost, duh i zdravlje cjelokupnog organizma, istakla je Lidija Vukićević, glumica i zaštitno lice klinike Be Well, koja se obratila prisutnima povodom svečanog otvaranja.

Vaš zdravstveni pregled u klinici Be Well možete zakazati na brojeve telefona 051 965 256 ili 066 33 44 55, email adresu [email protected] ili onlajn na www.klinikabewell.com.