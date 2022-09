Otvorene prijave za Cross Border Coworking Conference

Prijave za dugoočekivano drugo izdanje Cross Border Coworking Conference napokon su otvorene.

Svoje mjesto možete osigurati već danas rezervacijom na linku!

Konferencija, kojom će se i ove godine promovisati regija kao destinacija za digitalne nomade, održat će se u ponedjeljak, 10.10. i utorak, 11.10. u hotelu Termag na Jahorini.

Konferencija će okupiti digitalne nomade, freelancere, turističke operatere, predstavnike javnog i civilnog sektora te ostale zainteresirane koji će kroz dva dana programa razmjenjivati iskustva i učiti o potrebama digitalnih nomada, ali i o načinima razvoja regije u smislu privlačenja ove ciljne skupine. Speed networking uz koktel zabavu, predavanja, dvije radionice i niz panel diskusija samo su neki od segmenata dinamičnog programa koji očekuje sudionike.

Prvo izdanje konferencije, koje je održano prošle godine u Budvi, okupilo je više od 180 sudionika iz svih dijelova svijeta, a i ove godine sudionici će imati priliku družiti se s govornicima iz različitih dijelova svijeta koji već godinama aktivno sudjeluju u promociji koncepta digitalnih nomada i coworkinga. Ova konferencija samo je jedan od alata kojim će se potaknuti dijalog i networking između pojedinaca i organizacija koji zajednički mogu regiju pretvoriti u područje zanimljivo digitalnim nomadima, ali i drugim pojedincima koji mogu doprinijeti regionalnom razvoju.

Sudjelovanje na konferenciji, čiji je detaljan program moguće pronaći na službenoj stranici, potpuno je besplatno. Ipak, požurite, prijave su otvorene samo do nedjelje, 2.10.2022. godine do 23:59h.

Cross Border Coworking Conference 2022 organiziraju INTERA Tehnološki Park, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis i Proaktiv kroz projekt Cross Border Coworking Cooperation financiran sredstvima Fonda za Zapadni Balkan i Europske unije u okviru Poziva za regionalne projektne prijedloge “Support to the Promotion of Civil Society regional activities in the Western Balkans“. Podršku organizaciji konferencije dali su i Švicarski poduzetnički program te poduzeća Salto Systems, Elektroprivreda Crne Gore i ZenDev, a medijski pokrovitelji su Dnevni avaz, Bljesak, Nezavisne novine, Večernji list, RDV i Radio Sarajevo.