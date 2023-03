Ovo nas je sve iznenadilo: Da li je atraktivni ZEC tvoj BURAZ? I ko je on?

Jedanaest poruka koje se smijenjuju na brojnim bilbord lokacijama, digitalnim platformama, medijima i drugim kanalima u Banjaluci već su postali nešto o čemu se aktivno priča i raspravlja, rasplamsava maštu i znatiželju Banjalučana, koji nestrpljivo očekuju da saznaju šta se krije iza ove kreativne kampanje.

Od, rekli bismo, krovnog natpisa 'TVOJ BURAZ', preko dopadljivih 'UPADAM K’O SJEKIRA U MED', 'PLEŠEM KAKO SVIRAŠ', 'SA MNOM PRŠTI PERJE', 'NA BRZOM SAM BIRANJU', pa sve do onih u kojim nam poručuju ili poručuje, a pomalo i samouvjereno, da sve može i da nas dobro poznaje– 'ZNAM ŠTA ŽELIŠ', 'NEMA DA ME NEMA', 'SAMO ŠTO NISAM', 'UVIJEK MOGU', 'KAD GOD HOĆEŠ', 'KAKO TI KAŽEŠ' – jasno je da najavljuje brand ili događaj koji bi mogao da još više zaintrigira javnost od ovih dobro skrojenih slogana predstavljenih izrazito modernim i atraktivnim dizajnom.

Jedno pitanje u fokusu – ko je ZEC koji nam se samouvjereno smješi – gdje god da pogledamo? Šta on predstavlja? Da li je on BURAZ? Da li baš on 'UVIJEK MOŽE' i 'UPADA K'O SJEKIRA U MED'?

Uskoro će se valjda znati malo više o teaser kampanji koja već sada Banjaluku dovodi do vrhunca radoznalosti i znatiželje!