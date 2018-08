Ovog vikenda bez izdavanja dokumenata u BiH

BANJALUKA - Ni na jednoj lokaciji u BiH ovog vikenda neće biti izdavani lični dokumenti, niti će se moći predavati zahtjev za njihovo izdavanje, jer se radi na osavremenjavanju opreme.

Nadležni su, kako saznajemo, za to izabrali subotu i nedjelju, kako bi ispaštao što manji broj građana.

Goran Rakić, šef kabineta direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), podsjetio je da je IDDEEA, u skladu sa strategijom zamjene opreme, u proteklom periodu nabavila opremu za podršku svim evidencijama za koje je nadležna.

"S obrzirom na to, od subote, 25. avgusta od osam časova, do ponedjeljka, 27. avgusta do šest časova, biće vršena migracija baza podataka svih evidencija na novu opremu", objasnio je Rakić.

U tom periodu, kako je pojasnio, sve evidencije će biti nedostupne za korisnike, o čemu je IDDEEA blagovremeno obavijestila sve nadležne organe na teritoriji BiH.

"Instalacijom nove opreme obezbjediće se znatno bolje performanse svih aplikacija", naglasio je Rakić.