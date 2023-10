Ozrenci osam decenija čuvaju uspomene na spas 60 savezničkih pilota

DOBOJ - Uspomene na spašavanje 60 savezničkih pilota sa improvizovanog aerodroma u Boljaniću skoro osam decenija od zaborava čuvaju Ozrenci koje je komunistička vlast natjerala da o tome ne govore svojim potomcima.

"Šaputalo se. O tome se nije smjelo javno pričati, a ja sam volio baš da slušam ono što se ne smije i tako sam prisluškivao, bilježio, vodio sam neke bilješke, ne dnevnik, nego tako papire. Najzanimljivija meni je izjava jednog od njih koja ima i u knjizi da su ovdje tako lijepo proživjeli, da se narod patio, gladovao, a njima obezbjeđivao da imaju sve", priča Vaskrsija Janković, mještanin Boljanića i autor knjige u kojoj su opisani podvizi spašavanja savezničkih pilota.

Spašavanje avijatičara u Boljaniću organizovali su Cvijetin Todić, potpukovnik Jugoslovenske vojske u otadžbini, te sveštenik Savo Božić.

"Koliko je to bilo teško, govori sama činjenica da je ovo bila duboka neprijateljska teritorija znači ovo je bila okupirana zemlja od strane nacističke Njemačke koja je bila jako okrutna prema Srbima koji su bili slobodarskog duha, a ovdje je vladala i NDH, zločinačka Nezavisna država Hrvatska. U kući Cvijetina Todića bila su dva američka pilota, oni su naravno nahranjeni, gostoprimivo primljeni. Potomci ljudi kod kojih su ti piloti bili sakrivani, odnosno smješteni nisu znali da se to dešavalo. Ljudi porijeklom iz Boljanića čudom su se čudili kada je Milenko Maksimović sa grupom patriota postavio tablu i obilježio da je ovdje bio improvizovani aerodrom i gdje su se odvijali zadnji činovi misije Halijard. To je bilo 1998. Znači, takva je bila tama informaciona, toliko je bio komunistički diktatorski režim savladao istinu, ali evo istina se ne može sakriti", kaže Darko Despotović, unuk Cvijetina Todića.

Operacija spašavanja savezničkih pilota, poznatija kao misija Halijard izvedena je od maja 1944. do februara 1945. godine.

"Priznajem da ni sam nisam dugo znao za ovaj događaj i drago mi je što evo na neki način rehabilitujemo ili obnavljamo sjećanje na sve to... Danas je vidljivo da ovdje nemate predstavnike Ambasade SAD-a i Britanije čiji su piloti spašavani ovdje. Ja razumijem da mi nemamo nikakve odnose s njima, ali je ovo događaj kojem su oni iz kurtoazije trebali da budu prisutni", izjavio je Milorad Dodik, predsjednik RS.

"Za razliku od predsednika Dodika, ja sam imala tu privilegiju da odrastam uz priču o veličanstvenoj Halijard misiji jer sam jedan od potomaka porodice koja je učestvovala u spašavanju dva američka pilota i izuzetno sam ponosna na tu činjenicu jer ljudi, obični ljudi, seljaci i u Srbiji i u RS su svoje živote, jer sve se to dešavalo u okupiranoj Jugoslaviji, žrtvovali, ali i svoje porodice jer je izuzetno bilo opasno da budu otkriveni gde se sakrivaju američki piloti, gde se nalaze piste, i način na koji će oni biti evakuisani", rekla je Maja Gojković, izaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministar kulture u Vladi Srbije.

Spašavanje pilota sa okupirane teritorije izveo je 15. Vazduhoplovni korpus vojske SAD-a u saradnji i uz pomoć Jugoslovenske vojske u otadžbini.

"Naš osnovni cilj je u stvari da povežemo porodice onih koji su spašeni i onih koji su učestvovali u spašavanju. Takođe, jako nam je bitno da o ovom događaju pričamo u SAD-u kao što je i ovdje već ta priča jako značajna. Ovo je u stvari jedna bitna istorijska poveznica, takođe ovo je most koji povezuje naša dva naroda", poručio je Džon Kapelo, predsjednik Fondacije "Misija Halijard".