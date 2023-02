PDP i Vladu RS posvađali radnici koji ne dolaze na posao

BANJALUKA - Šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Srpske Igor Crnadak naveo je danas da je jasno pitao ko su ljudi koji dobijaju platu od naroda, a ne dolaze na posao, nakon čega su iz Vlade Srpske saopštili da je njihov pravni tim zauzeo stav da se u javnost ne mogu iznositi imena i prezimena tih lica sve dok institucije zvanično ne završe provjeru i sankcije za ovakvo kršenje radnog odnosa.

"Prije tačno dva mjeseca premijer Radovan Višković je uputio pismo svim ministarstvima i svim Vladinim agencijama i direkcijama u kojem traži da se odmah otpuste svi oni koji ne dolaze na posao, a ne primaju plate, a da se u svemu do Nove godine informišu Vlada i javnost. S obzirom da se to nije desilo, 4. januara sam povodom toga uputio poslaničko pitanje premijeru i do dana današnjeg nisam dobio odgovor", rekao je Crnadak, koji je i potpredsjednik PDP-a.

On pita i kolika je ukupna šteta, da li su kažnjeni odgovorni i zašto nisu podneseni izvještaju tužilaštvima.

"Takođe, premijer Višković je u maju 2020. godine obećao da će objaviti nazive firmi koje su dobile poslove u vrijeme pandemije virusa korona, nazive poslova i ukupan iznos. I to je slagao i do dana današnjeg nije objavio", rekao je Crnadak.

Draško Stanivuković, član Predsjedništva PDP-a i gradonačelnik Banjaluke rekao je da je Vlada Republike Srpske "vlada kontinuiteta u velikim obećanjima, a od ispunjenja gotovo da nema ništa".

S druge strane, povodom izjava predstavnika PDP-a, iz Vlade Republike Srpske su istakli da je, nakon informacija u javnosti da se u pojedinim preduzećima i institucijama krši radna disciplina na način da neki zaposleni ne dolaze na posao, a primaju platu, Višković pokrenuo provjeru tih navoda.

"Prema preliminarnim i prvim analizama, nepravilnosti su utvrđene u slučaju 20-tak lica u nekoliko javnih preduzeća, a o čemu je javnost blagovremeno, tačno i jasno informisana", naveli su iz Vlade RS.

Naglasili su da su imena i prezimena tih lica poznata institucijama, a koje po službenoj dužnosti provode radnje i aktivnosti predviđene zakonskom regulativom i po provedenim procedurama javnost će biti upoznata.

"Po pitanju izjava o tome da nisu dostavljeni podaci o firmama koje su sklapale ugovore tokom pandemije korona virusa, ističemo, kao što smo i do sada više puta informisali javnost, da su sve procedure provedene u skladu sa javnim nabavkama i da na internet stranicama ustanova i institucija postoje javno dostupne informacije o provođenju postupka javne nabavke, a nakon toga i sklapanja ugovora, kao i podaci o kompanijama sa kojim su sklapani ugovori", navode iz Vlade RS.