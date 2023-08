PED "Kanjon": Planinari čuvaju planine za buduće naraštaje

SANSKI MOST - Kada se jednom zavoli planina, voli se zauvijek, srcem i dušom, kazala je za "Nezavisne novine" Amira Šabić, predsjednica Planinarsko-ekološkog društva (PED) "Kanjon" iz Sanskog Mosta, koje već 19 godina okuplja ljubitelje prirode na jednom mjestu, a zajedno su izgradili i planinarski dom.

Kako kaže, do nastanka ovog društva došlo je iz zajedničke želje nje i njenih prijatelja da objedine planinarstvo i ekologiju, okupe istomišljenike i rade na promociji prirodnih bogatstava Sanskog Mosta.

"Sam naziv 'Kanjon' dali smo iz razloga jer se sve u našoj općini naziva 'Sana' ili 'Sanski', pa smo željeli da budemo malo drugačiji, a opet da ima asocijaciju na kanjon Sane. Trenutno brojimo oko 70 članova, od kojih je dvadesetak juniora, na što smo izuzetno ponosni, s obzirom na današnju situaciju odlaska ne samo mladih, već i kompletnih porodica iz naše zemlje", kazala je Šabićeva.

Planina je način života i jedna vrsta čarolije, a kako kaže Šabićeva, članovi "Kanjona" žele da svojim primjerom pokažu i drugim ljudima da se treba i može očuvati ono što nam priroda daje.

"Priroda se ne sveti čovjeku, ali mu podnosi račun. Ako ste čovjek i volite prirodu, onda zaista nema tih granica koje bi na bilo koji način mogle dovesti do bilo kakve polemike. Zato ja nas planinare smatram ljudima koji poštuju prirodu i čuvaju je za budući naraštaj. Ako njima u amanet ostavimo sve kako treba, onda će ovo sve što radimo imati smisla", smatra Šabićeva.

Ističe da joj je smiješno kada se raspravlja o tome ko je ko, kom narodu pripada, ali da je lijepo kada se čuje da neko iz Srbije, Hrvatske, Slovenije ili bilo kog kraja svijeta dođe u Sanski Most na planinarenje.

"Lijepo je kada neko iz druge zemlje posjeti naše planine, pa mi njima uzvratimo posjete. Tako upoznajemo druge zemlje i njihove kulture i na to moramo biti ponosni, posebno mi iz BiH, koji imamo aposlutno sve predispozicije da budemo jedna od najboljih turističkih zemalja u Evropi, ako ne i šire", smatra Šabićeva.

Ističe da joj je najveća želja popeti se na Monblan, ali i obići sve planinske vrhove u BiH.

"Jedna od najljepših planina koje su moje oči vidjele godinama je bila Klekovača, i to je planina koja mi je osvojila srce i bila broj jedan, sve dok nisam posjetila Čvrsnicu. I zaista, mi ne osvajamo vrhove, vrhovi osvajaju nas i svaka planina je posebna i na svoj način lijepa. Ima planina koje vidite jednom, i to je to, tražite nešto novo, a postoje i one kojima se rado vraćate, kao ja Klekovači", kaže kroz osmijeh Šabićeva i napominje da PED "Kanjon" nastoji kroz razne aktivnosti da probudi svijest o značaju prirode, a jedna od tih akcija je i planinarski pohod "Harijevim korakom".

"Muharem Grozdanić Hari bio je pionir planinarstva na ovim prostorima i mislim da smo uradili mnogo toga da se njegova zaostavština nastavi. Ovaj planinarski događaj nam svima jako puno znači, Hari je, nažalost, poginuo u ratu, ali mi ga se sjećamo kao planinara. Kada napravite tradiciju koja traje 16 godina i onda uz to organizirate još par pohoda u organizaciji našeg društva, to znači da ste uspjeli", kaže Šabićeva.

Napominje da godinama ovu manifestaciju posjećuju planinari iz svih krajeva svijeta i da su ponosni na tradiciju koju je teško steći, a lako izgubiti.

Pored ove akcije, izdvaja i projekat "Planinari bez predrasuda", koji se realizuje pod pokroviteljstvom misije OSCE-a u BiH.

"To je jedna zaista lijepa priča koja je počela 2019. godine, u koju su u tom momentu bila uključena četiri planinarska društva, PD 'Runolist' iz Bosanskog Grahova, '13 runolista' iz Drvara, Klub ekstremnih sportova 'Crni vrh' iz Bosanskog Petrovca i naš 'Kanjon'. Evo već pet godina idemo jedni drugima i zajedničkim aktivnostima djelujemo i pravi smo primjer da, kad se male ruke slože, zaista se sve može", kazala je Šabićeva i dodala da će ove godine krajem septembra prvi put biti organizovan slet "Planinara bez predrasuda" u Drvaru, i to će biti jedan korak naprijed za ovu akciju.

Od trenutnih akcija izdvojila je izgradnju adrenalinskog parka za djecu u čarobnom ambijentu kanjona rijeke Blihe.

"Prvi i najteži dio priveli smo kraju zahvaljujući alpinisti i vlasniku Kluba ekstremnih sportova 'Scorpio' iz Zenice Edinu Durmi. Taj park će biti krasan, jer se nalazi iznad našeg planinarskog doma, na kaskadicama koje su prekrasne i u prelijepom ambijentu rijeke Blihe, podno vodopada, i pretpostavljam da će ovo biti jedna divna atrakcija za djecu, ekskurzije i slično. Na ovaj način dajemo svoj doprinos širenju turizma i mislim da bi ova naša 'napaćena' zemlja mogla biti jako uspješna kada je turizam u pitanju. Preostalo je da se u narednih nekoliko mjeseci nabavi oprema, koja je jako skupa, ali i treba biti, zbog bezbjednosti djece", kazala je Šabićeva i napomenula da je zahvalna turističkoj zajednici i načelniku opštine Sanski Most, jer su prepoznali značaj ovog projekta.