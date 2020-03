Pacijent iz Tešnja zaražen virusom korona danas će biti operisan

ZENICA - Pacijent iz Tešnja kod kojeg je prošle sedmice dijagnostifikovana zaraza virusom korona, te koji je zbog upale pluća jedini bio zbrinut na Odjelu za zarazne i infektivne bolesti Kantonalne bolnice Zenica (KBZ), danas će ipak biti operisan, potvrdio je načelnik tog odjela KBZ-a Ednan Drljević.

"Pacijent ima akutnih abdominalnih problema, koji su zahtijevali hirurški zahvat i on će tokom dana biti operiran. On je na našem odjelu do sada bio priključen samo na kiseoničku podršku, a nakon operacije će, kako je i uobičajeno nakon opracija, biti priključen i na respirator", ustvrdio je on.

Preostalih sedam zaraženih virusom korona smješteni su u izolatorijumu KBZ-a i svi su, kako ističe Drljević, stabilno te pod stalnom zdravstvenom kontrolom. Njihovi su simptomi slabi, ali svi imaju zarazu.

"Na našem odjelu trenutno imamo i jednu pacijenticu koja je negativna na korona virus, ali kod koje je identifikovan tip gripe H1N1. Za još jednu osobu kojoj smo uradili nalaze čekamo potvrdu iz referentnog laboratorija. Radi se u oba slučaja o težim oblicima ove sezonske gripe, što znači da još traje i sezona gripa", napominje Drljević.

U toku ove sezone, od gripe su preminule tri osobe u KBZ-u kod kojih je dokazana zaraza gripom tipa H1N1. Do sada je kod osam osoba iz Zeničko-dobojskog kantona dokazana zaraza korona virusom, ali smrtnih slučajeva u ZDK-u, prvom u kojem je dokazana i zaraza tim tipom gripe na području Federacije Bosne i Hercegovine, još uvijek nema.