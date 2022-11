Pacijenti i ljekari ispaštaju, nadležni se ne mogu dogovoriti ko je kriv

BANJALUKA - Zdravstveni radnici u Domu zdravlja (DZ) Banjaluka još imaju poteškoće koje im je donio prelazak na rad u Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu (IZIS), zbog čega ispaštaju i oni i pacijenti, a nadležni vruć krompir prebacuju jedni drugima, tako da se ne zna koja karika u lancu je zakazala.

"Uprkos svim naporima rukovodstva naše ustanove i zalaganju medicinskih radnika u prevazilaženju poteškoća pri radu u IZIS-u, još nisu ispunjeni svi uslovi potrebni za nesmetan rad pri unosu svih potrebnih podataka u elektronske kartone pacijenata", kažu iz DZ Banjaluka za "Nezavisne novine".

Požalili su se da se u bazičnoj platformi IZIS-a ne nalaze dokumenti koji su neophodni za rad u Službi porodične medicine, Službi hitne medicinske pomoći i u specijalističkim pedijatrijskim ambulantama.

"Sa ovim informacijama smo upoznali predstavnike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS) i implementatore programa", kažu iz DZ Banjaluka.

U kompaniji MMSCODE, koja je dio konzorcijuma koji implementira IZIS, napominju da uvođenje IZIS-a traje više od dvije godine, te da su, recimo, u DZ Bijeljina zaposleni sa oduševljenjem prihvatili IZIS.

"Više od 7.000 medicinskih radnika prošlo je obuku korištenja IZIS-a, a razvili smo i sopstvenu platformu za video i online edukaciju, te da smo snimili stotine video-časova, kao i napisali uputstva na 12.000 stranica. Sve se to nalazi na online platformi i dostupno je za sve medicinske radnike u RS", kažu u MMSCODE-u.

Komentarišući žalbe medicinara i pacijenata, kažu da je u pitanju loše rukovanje aplikacijama od strane pojedinih medicinara, što je, poručuju, i normalno kada pređete sa jedne aplikacije na drugu, a tu je i problem koji se odnosi na internet.

"To je standardno kada imate implementaciju koja je tek pokrenuta u DZ Banjaluka, ali mi smo obaviješteni od samih administratora DZ Banjaluka da oni problem sa internetom imaju godinama", kažu iz MMSCODE-a.

Tvrde i da su dali veoma veliku količinu novčanih sredstava, a sa ciljem da se podaci koji su se nalazili na nekom drugom mjestu vrate tamo gdje im je mjesto, a to je u nadležnost zdravstvenog sistema Republike Srpske.

"Iako smo platili privatnoj firmi koja je bila obrađivač, a nikako vlasnik podataka, da te podatke koje je godinama obrađivala, te za tu uslugu naplaćivala naknadu, vrati upravo zdravstvenim ustanovama, a kako bi one sve te podatke dostavile FZO RS i pohranile ih u jedinstvenu bazu podataka, sve ovo se pretvorilo u jedan proces koji traje dvije godine, a trpe pacijenti i zdravstveni radnici", kažu iz MMSCODE-a.

Tvrde da se "veliki dio istorijskih podataka i dalje nalazi u posjedu firme 'Računari' d.o.o. koja je, kako su obaviješteni, nastavila da nudi svoje usluge zdravstvenim ustanovama, koje su čak već dvije godine u potpunosti na IZIS-u, te da se te usluge odnose na istorijske podatke pacijenata".

Iz firme "Računari", s druge strane, kažu da kompanija MMSCODE nema nikakve veze sa kompletnim bazama podataka zdravstvenih ustanova.

"Preduzeće 'Računari' d.o.o. je svim ustanovama primarnog nivoa (53 doma zdravlja), a koje su imale ugovor sa preduzećem 'Računari' d.o.o., isporučilo kompletnu bazu podataka i elektronske kartone pacijenata za period od samog početka rada u informacionom sistemu do raskida ugovora. Za te aktivnosti postoje zapisnici o primopredaji sa svakom zdravstvenom ustanovom pojedinačno", tvrde iz preduzeća "Računari", te dodaju da su time u potpunosti ispunili obaveze definisane ugovorom sa MMSCODE-om koje se odnose na 53 doma zdravlja.

Pritom tvrde da je prema MMSCODE-u dostavljeno puno više informacija nego što je prvobitno definisano, a sve u duhu dobre saradnje.

"Nakon usmenog dogovora 24. marta 2022. godine smo poslali primjer podataka za jednog pacijenta iz bolničkog sistema sa podacima koji bi se mogli u kratkom roku dostaviti za sve pacijente u navedenom obliku i koji bi sadržavao sve informacije koje postoje u bolničkom sistemu. S obzirom na dugogodišnji rad i stečeno iskustvo, više puta smo naglašavali da broj traženih informacija za migraciju iz bolničkog sektora nije u skladu sa medicinskom etikom, i da će doći do gubitka važnih informacija", kažu iz firme "Računari".

Predlagali su, kako dodaju, rješenja koja bi sadržavala kompletne istorijske podatke liječenja pacijenata u bolničkom sektoru, "kako ne bi došlo do gubitka informacija koje su od velikog značaja za svakog pacijenta".

"Nismo naišli na razumijevanje od strane MMSCODE-a, gdje su dotični i dalje insistirali na veoma malom broju informacija", kažu iz preduzeća "Računari", te tvrde da su prema MMSCODE-u uputili prijedlog migracije sa testnim podacima iz bolničkog sektora, ali nisu dobili odgovor.

Iz FZO RS ističu da su svi DZ integrisani u ovaj sistem, a posljednji u kojem je počela implementacija IZIS-a je DZ u Banjaluci.

"Možemo da konstatujemo da, za razliku od samog početka primjene IZIS-a u DZ Banjaluka, sada zdravstveni radnici mnogo efikasnije koriste alate i prednosti koje im nudi ovaj informacioni program. Od početka rada u IZIS-u, predstavnici Fonda i implementatori projekta prisutni su u ambulantama i formirani su timovi (tim čine predstavnici Fonda, MMSCODE-a i DZ Banjaluka) koji svakodnevno djeluju na terenu prema uputama Doma zdravlja, odnosno tamo gdje oni smatraju da je potrebna tehnička podrška", ističu iz FZO RS.

Tvrde da, kako vrijeme odmiče, kao što su očekivali i kao što je bio slučaj i sa drugim zdravstvenim ustanovama, zdravstveni radnici DZ Banjaluka već sada mnogo lakše i brže rade u ovom programu.

Kako dodaju, što se tiče medicinskih podataka iz programa koje su ranije koristile zdravstvene ustanove, završena je migracija tih podataka u IZIS za sve zdravstvene ustanove, dok je za Dom zdravlja Banjaluka migracija u toku. Ističu da je digitalizacija način života u svim sferama društva, pa samim tim i neminovnost zdravstvenog sistema Srpske.

"Sada su svi medicinski podaci integrisani na jednom mjestu, za razliku od ranije kada je svaka zdravstvena ustanova bila jedinka za sebe i samo je ona raspolagala podacima o osiguranicima koji su koristili njihove usluge. Dakle, suština IZIS-a je upravo to - da sve zdravstvene ustanove, i privatne i javne, budu međusobno uvezane, integrisane, odnosno da između njih bude moguća razmjena medicinskih podataka", poručuju iz FZO RS.

Kako dodaju, to znači da, ako je pacijent bio u bilo kojoj ustanovi, kada dođe u neku bolnicu na dalje liječenje, nadležni ljekari, u skladu sa definisanim pravom pristupa, mogu da vide koji pregledi su rađeni tom pacijentu u drugim ustanovama, koje terapije je primao itd.

"To će, između ostalog, spriječiti dupliranje pregleda i doprinijeti efikasnijem liječenju pacijenata na osnovu uvida ljekara u njegov elektronski karton. To prije IZIS-a nije bilo moguće niti su to raniji sistemi zdravstvenih ustanova omogućavali", ističu iz FZO RS za "Nezavisne novine".

Napominju da je riječ je o znatno naprednijem, složenijem i sigurnijem programu za koji očekuju da će doprinijeti efikasnosti, a budući da se radi o novom programu, kao i sve što je novo, zahtijeva izvjesno vrijeme dok se u potpunosti zdravstveni radnici ne prilagode novom načinu rada.