Pacijenti iz Gradačca nastavljaju dijalizu u Odžaku: Presudilo 35 KM

GRADAČAC - S područja Gradačca šest dijaliznih pacijenata će nastaviti terapiju u Odžaku do kraja godine, odlučeno je u utorak na sastanku predstavnika Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, ministara Tuzlanskog i Posavskog kantona te direktora Županijske bolnice Orašje.

Pacijenti iz Gradačca pripadaju Tuzlanskom kantonu, ali na dijalizu njih šest ide u Odžak i pet u Gračanicu. Odlukom Županijske bolnice u Orašju šest pacijenata je trebalo nastaviti sa dijalizom u kantonu kojem pripadaju, ali put bi ugrozio njihovo zdravlje, tvrde pacijenti. Odluka je donesena zbog inspekcijskog nadzora u dijaliznom odjelu u Odžaku, gdje je utvrđeno da pacijenti nemaju uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja iz mjesta prebivališta. Nakon pobune pacijenata, dogovoren je nastavak liječenja pod određenim uvjetima.

"Sve je počelo kada je Županijska bolnica počela za nas tražiti dodatna sredstva. Ja sam godinu pokušavao da Odžak dobije kao što dobija Tuzla, Gračanica, Živinice. Međutim, nije bilo razumijevanja. Ali danas je bio sastanak i dogovoreno je da nama pacijentima dodijele dodatnih 35 KM koje će se dati Županijskoj bolnici Orašje i ostajemo do Nove godine, kada će doći obnova ugovora", ispričao je danas Rahman Haseljić, pacijent koji već tri godine ide u Odžak. Liječenje dijaliznog pacijenta za mjesec, nastavlja on, košta oko 180 KM. Od toga, 40 KM ide Domu zdravlja, četiri marke toplog obroka, a sve ostalo ide za lijekove te osobe. Dijaliza traje četiri sata i dva puta sedmično pacijenti se voze tamo. Sve bi to bilo lakše da se dijaliza može raditi u Gradačcu, gdje, po riječima pacijenata, postoje uslovi, ali se ne omogućava dijaliza.

"Za Gračanicu nam je najgori prevoz. Ne možemo podnijeti put. Kada se vratimo, loše smo. U Odžaku nam je bliže", priča Redžep Muminović.