Pacijenti prvo sumnjaju na koronu pa tek onda na druge viruse

DOBOJ - Povišena tjelesna temperatura, grlobolja, kašalj i bol u mišićima simptomi su zbog kojih Dobojlije kucaju na vrata svojih porodičnih ljekara najprije sumnjajući na koronu pa tek onda na druge viruse.

"Pacijenti su uglavnom uplašeni zbog prethodnih godina i prethodnih situacija, tako da se javljaju i čak ako su subfebrilni, odnosno ukoliko je ta temperatura npr. juče bila 37,1. Mi nismo u mogućnosti da na takve simptome odgovorimo adekvatno, zato što za sve svakako treba da postoji jedan tok, tako da klinička slika ne može ni da se razvije ukoliko se pojavila temperatura od oko 37. Iz tog razloga svakako je preporuka i savjet svim pacijentima da miruju jer mirovanje je ključ svega. Ukoliko simptomatologija potraje tri dana i duže, tada je svakako preporuka da se jave svom porodičnom ljekaru", preporučila je dr Milena Bilić, specijalista porodične medicine u Domu zdravlja.

Brojni pacijenti, međutim, žale se na visoku temperaturu koja traje danima i ne mogu da je obore.

"Odvikli smo se, bili smo zatvoreni, nismo dolazili u kontakt sa drugim virusima. Osim SARS-CoV-2 ima i drugih virusa, kao što su rinovirusi, respiratorni, oni su karakteristični za influencu. Ona traje duže, oko deset dana, temperaturu je teško oboriti, zato bez testiranja ne možemo znati o kojoj je vrsti virusa riječ. Nijednu respiratornu infekciju ne možemo razlikovati, jasno reći to je to. To je već poznato od kovida da nismo mogli diferencirati ni na početku, zato se upravo i rade ta testiranja", rekla je Ana Ćeklić Stevanović, epidemiolog u Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja.

Tokom prazničnih dana brojni pacijenti su se zbog respiratornih infekcija javljali i u Službu hitne pomoći kako bi dobili pomoć za svoje tegobe, ali neki su se liječili kod kuće bez konsultacija sa ljekarima.

"Ono što se izbjegava kod respiratornih infekcija jeste to samoinicijativno uzimanje antibiotika zato što antibiotici ne djeluju antivirusno, tako da je veoma bitna komunikacija pacijenta sa porodičnim ljekarom. Te infekcije se prenose kapljično, znači putem dodira i bitno je da su takvi pacijenti kod kuće", kazala je Adna Hatić, ljekar u Službi hitne pomoći Doma zdravlja.