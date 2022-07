Pacijenti sa simptomima kovida satima čekaju na pregled

BANJALUKA - Građani u Banjaluci sa simptomima povezanim sa virusom korona, a koji su se danas javljali u našu redakciju, požalili su se da su u redu za pregled u ambulanti u Docu čekali i do šest sati.

Kako je kazao jedan građanin, čiji je identitet poznat redakciji "Nezavisnih", situacija je krajnje alarmantna, te da ljudi ne mogu čekati toliko zdravi, a kamoli bolesni.

"Trenutno sve kovid pozitivne u čitavom gradu pregleda samo jedan doktor. Ljudi čekaju od sedam časova ujutru do 15 časova i opet ne stignu na red, jer je radno vrijeme do 15 časova, a vikendom se ne radi. Svi pozitivni pacijenti se šalju u Dolac, a tamo se dvije doktorice smjenjuju, jedna radi do sedam do 11 časova, a druga od 11 do 15 časova", rekao je pacijent koji je, dok je davao ovu izjavu, čekao na pregled.

Kako ističe, stalno sluša najave o povećavanju kapaciteta, kako se uvode novi timovi, a u stvarnosti nema ništa od toga.

"Bolje je živjeti u Čelincu ili Laktašima, tamo ima dovoljno ljekara i manje zaraženih. Ljudi dođu, uzmu broj i kad shvate koliko treba da čekaju, odu kući, pa ako mogu, dođu kasnije", rekao je on i dodao da je nekoliko pacijenata čekalo i do šest sati.

"Nekoliko njih je čekalo pet-šest sati i nije moglo više da izdrži, pa se tako red smanjio, a ja već čekam četiri sata", ističe ovaj ogorčeni građanin.

Iz banjalučkog Doma zdravlja za "Nezavisne novine" poručuju da će u dogovoru sa ljekarima porodične medicine uskoro znati kako će biti regulisano radno vrijeme kovid ambulanti.

Podsjećamo, kako su nedavno najavili iz banjalučkog Doma zdravlja, radno vrijeme kovid ambulanti je od sedam do 15 časova svakim radnim danom, dok vikendom ambulante ne rade, a pacijenti se konsultuju sa dežurnim ljekarom u periodu od osam do 20 časova.

"U kovid ambulanti u naselju Dolac pružaju se zdravstvene usluge pacijentima kod kojih je potvrđena infekcija uzrokovana virusom SARS-CoV-2, a imaju potrebu za uslugom primarnog nivoa zdravstvene zaštite. Naručivanje u kovid ambulanti je obavezno putem timova porodične medicine", navodi se u saopštenju Doma zdravlja.

Prema podacima Instituta za javno zdravstvo, do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 114.806 slučajeva virusa korona, a preminulo je ukupno 6.409 osoba kod kojih je potvrđen test na virus korona. Testirano je ukupno 431.708.

"U protekla 24 časa u Srpskoj je virus korona potvrđen kod 157 lica, dok su dva lica preminula. Testirana su 262 uzorka, a infekcija je potvrđena kod 67 lica iz Banjaluke, 25 iz Bijeljine, 20 iz Trebinja, po šest iz Srpca i Foče, pet iz Višegrada, po tri iz Modriče, Prnjavora i Šekovića, a po dva iz Bratunca, Doboja, Novog Goražda, Teslića i Ugljevika", naveli su u petak iz Instituta.

Kako navode, riječ je o 65 muškaraca i 92 žene, od kojih je 25 mlađe, 81 srednje i 51 lice starije životne dobi.

"Ukupno je 110 pacijenata hospitalizovano, i to 50 u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, a 60 u ostalim bolnicama. Na respiratoru u UKC-u je pet pacijenata", navode iz Instituta.