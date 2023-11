Pad temperature, moguće da kiša nakratko pređe u sunježicu

​BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas je moguće da će ponegdje u centralnim i istočnim krajevima u nižim predjelima, usljed pada temperature vazduha, poslije podne i uveče kiša nakratko preći u susnježicu ili snijeg.

Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su uglavnom na sjeveru i jugu, a u višim predjelima će usljed pada temperature kiša preći u susnježicu i snijeg uz formiranje manjeg sniježnog pokrivača, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče će padavine postepeno prestati u većini predjela.

Maksimalna temperatura će u većini krajeva biti ujutru prije prolaska fronta i to od 11 do 18 stepeni Celzijusoavih, u višim predjelima od devet stepeni, a minimalna će u većini krajeva biti poslije podne i uveče i to od jedan do sedam, u višim predjelima od minus dva stepena Celzijusova.

Duvaće umjeren i jak južni vjetar, ponegdje i jak sjevernih smjerova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u većini krajeva pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, prenosi "Srna".

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica nula, Sokolac tri, Han Pijesak, Rudo, Višegrad i Čemerno pet, Zenica, Foča i Gacko šest, Kalinovik sedam, Tuzla, Novi Grad i Kneževo osam, Bijeljina, Doboj, Sarajevo, Drinić, Bileća i Šipovo devet, Prijedor, Srbac i Mrkonjić Grad 10, Banjaluka, Trebinje, Mostar i Ribnik 11, Srebrenica 12 i Neum 18 stepeni Celzijusovih.

