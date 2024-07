Padavina u BiH ni na vidiku, raste opasnost od požara

BANJALUKA, SARAJEVO - Značajnijih padavina na tlu čitave zemlje i dalje nema na vidiku, a suša će sve više uzimati maha i opasnost od požara svakim danom sve više raste.

Kako navode na stranici BHMETEO.ba pravo ljeto nastavlja do daljnjeg.

"Kad se sve sabere i oduzme, pravo ljeto nastavlja do daljnjeg. Vrućine bi samo povremeno prekidale oslabljenje hladne fronte uz blaža i kratkotrajna zahlađenja te rijeđu pojavu kiše", navode oni.

Kako dodaju, danas će biti jedan od najtoplijih dana u narednom periodu sa temperaturama lokalno do oko 40°C uz sunčano vrijeme.

"Večeras i u noći na ponedeljak oslabljena hladna fronta sa sjevera donosi prolazno pojačan sjeverac, pad temperature i rijetko pojavu krakotrajne kiše. Uz nalet fronte očekuju se udari sjevernog i sjeveroistočnog vjetra većinom 35 do 50 km/h", navode oni.

Kako dodaju, početak sedmice će obilježiti pretežno sunčano, ali ne tako vruće vrijeme, barem ne u većem dijelu zemlje.

"Dnevne temperature većinom 24 do 30, na jugu i zapadu Hercegovine 30 do 36 °C. Pojačan sjeverni vjetar i bura će nastaviti puhati u većem dijelu zemlje u prvim danima nove sedmice. Što se tiče jačine, većinom se očekuje umjeren uz lokalno jake udare do oko 50 km/h", ističu oni, dodajući da će postepeno slabljenje vjetra od noći na srijedu.

"U kombinaciji sa dosta suhim tlom i činjenicom da ozbiljnijih padavina na području čitave zemlje nema, stvaraju se uslovi za dalje izbijanje još ozbiljnijih šumskih požara. Lokalnih požara već ima ovih dana. Početkom sedmice očekuje nas za ovo doba godine izrazito suh zrak. Bez sparine, uz ugodnije jutarnje temperature i podnošljivo tople dana. Relativna vlažnost zraka tokom dana u pojedinim mjestima može pasti na svega oko 10 odsto", navode oni.

Kako ističu, sredinom sedmice, odnosno u periodu od četvrtka i petka novo zatopljenje.

"Dnevne temperature ponovo oko ili malo iznad 35°C uz pretežno sunčano vrijeme. Raste procenat vlage uz povećanje osjećaja sparine. To nagovještava novu oslabljenu hladnu frontu, koja za naredni vikendmože usloviti destabilizaciju atmosfere uz lokalnu pojavu pljuskova", zaključuju iz BHMETEO.ba.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.