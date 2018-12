Padavine u BiH i narednih dana: Snježni pokrivač biće još deblji

BANJALUKA, SARAJEVO - Snježni pokrivač osvanuo je u petak ujutro širom BiH, a prema riječima meteorologa, i u narednim danima nas očekuju pahulje.

"U niziji je visina snježnog pokrivača uglavnom između pet i 10 centimetara, u brdovitim krajevima na zapadu i istoku između 10 i 15, a u planinama između 20 i 25 cm", kazao je u petak Igor Kovačić, dežurni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu RS.

Prema njegovim riječima, u subotu ujutro nas takođe očekuju padavine, tako da će, kako kaže, doći do znatnog povećanja snježnog pokrivača.

"Taj snježni pokrivač u nižim krajevima će porasti za pet do 10 centimetara, u centralnom pojasu od 10 do 15, ponegdje i 20, a u planinama od 20 do 30, lokalno i preko 40", kazao je Kovačić za "Nezavisne".

Temperature, ističe Kovačić, neće puno oscilirati zbog oblačnog vremena i padavina, tako da će maksimalne biti između -1 i 3 stepena Celzijusa, na jugu do šest, a u višim predjelima oko -3.

Snijeg će u subotu u večernjim časovima polako jenjavati u većini predjela, osim krajnjeg istoka, gdje će, kako kaže, i dalje padati slab i do umjeren snijeg.

U nedjelju, kako ističe, prestaju padavine pa će doći do razvedravanja, a jutarnja temperatura će iznositi od -6 do -3, maksimalna dnevna od -3 do 1 stepen Celzijusa, na jugu do pet, dok će, kako kaže, na planinama biti jakog mraza i temperature će tamo iznositi do -11.

I na početku nove sedmice i dalje će biti hladno sa mrazom, uz promjenjivo oblačno vrijeme.

"Nove padavine će biti u ponedjeljak popodne i dijelom u utorak, a nakon toga razvedravanje. Tako će i u srijedu i četvrtak biti sa jakim mrazem, nakon čega opet slijede padavine na prelazu između četvrtka na petak, uz mali porast temperatura, ali s tim povećanjem će doći i kiša, susnježica, u višim krajevima i sa snijegom, može biti i ledene kiše", zaključio je Kovačić.

U Federalnom hidrometeorološkom zavodu su kazali da nas za vikend u BiH očekuju susnježica i snijeg.

Naglasili su da nas i u narednim danima očekuje nestabilno vrijeme.